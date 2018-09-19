高度爭議 南鐵土徵收案審議通過

2018年09月19日 19:40 中時 張理國

內政部土地徵收審議小組今（19）日召開第166次會議，審議通過交通部鐵道局為辦理臺南市區鐵路地下化計畫東區及北區工程所提出的申請徵收土地案。內政部指出，本二案係為消除鐵路平面阻隔及沿線鐵路噪音，減少平交道交通意外事故，紓解臺南市區交通，平衡都市發展，土地徵收審議小組經審議本案公益性、必要性、興辦事業及財務計畫之合理性、可行性，及公聽會、協議價購等程序之完備性後，認為本案符合土地徵收條例規定，予以審議通過。

內政部指出，交通部鐵道局所辦理的台南市區鐵路地下化工程，其路線經過臺南市北區、東區、仁德區，全長8.23公里。仁德區用地已於去年12月核准徵收，本次東區及北區用地於今年8月提出徵收土地計畫書，經過初審，其申請徵收之程序包括公益性及必要性之評估、通知民眾召開公聽會、協議價購等應辦事項及所附文件資料等均符合規定，於今日提交內政部土地徵收審議小組審議。

內政部說明，仁德區工程用地已於去年核准徵收，其中施作中之軌道線形改善等工程預計於今年10月銜接至東區用地，以完成現有軌切換至撥軌段運行之工程，並施作銜接隧道主體工程；而北區工程範圍內則配合北引道工程及隧道主體工程，因結構連續壁施工亦需連貫，故同時辦理東區及北區用地取得應有必要性與急迫性，俾能採取分段多工作面方式進行施作，有效縮短工期及降低交通衝擊。

內政部並表示，關於拆遷戶安置，交通部鐵道局已依土地徵收條例第34條之1訂定安置計畫，提供房屋租金補助費及特別救助金。臺南市政府除訂有「專案照顧住宅」申購機制，先建後拆提供拆遷戶低於市價的成本價及優惠利率、全額貸款購買該專案照顧住宅外，對於拆遷戶賸餘土地及建物，依「臺南市興辦公共設施拆除合法建築物賸餘部分就地整建辦法」及臺南市區鐵路地下化計畫辦理都市計畫變更案內容，將提供就地整建、原地新建、合併新建、簡易都更等適度放寬建蔽率及容積獎勵，以減少被徵購戶徵購前、後可建築容積之差異。對於拆遷戶居住權保障已有相當考量。

內政部最後表示，反南鐵東移全線自救聯合會等團體申請於本次審議會議列席陳述意見，所提意見經交通部鐵道局充分說明，故於審議小組充分討論徵收之急迫性及必要性，並考量對被徵收土地及土地改良物所有權人已有合理補償及安置，認為本案符合土地徵收條例之相關規定，於今日審議通過。

(中時 )