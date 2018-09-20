台首大蓮潭會館晶鑽鳳梨酥 陸客來台必備伴手禮

2018年09月20日 08:13 中時 莊曜聰

台灣首府大學附設蓮潭國際會館推出的「晶鑽鳳梨酥」，選用酸甜合度的台農17號晶鑽鳳梨，內餡吃得到果肉、餅皮酥香，純手工製作，相當受歡迎。（台首大提供）

位於台南麻豆的台灣首府大學，以休閒產業相關科系最具特色，更擁有高雄蓮潭會館及高雄國際會館等2家教學飯店，除了提供住宿、會議、餐飲等服務外，飯店主廚製作的中秋禮盒幾乎年年都獲得優異的評選成績，尤其是採用台灣本產鳳梨所製作的晶鑽鳳梨酥，更是住宿陸客必買的伴手禮。

曾獲得全台飯店月餅評比中，水果酥類第一名的「晶鑽鳳梨酥禮盒」每年的詢問度都名列前茅，台首大烘焙管理學系專技助教，也是蓮潭國際會館烘焙坊主廚的盧保吉說，好吃的關鍵就在於優質的本產鳳梨。

晶鑽鳳梨酥的內餡是選用台農17號晶鑽鳳梨，台農17號品種肉質呈現金黃色、加上果汁含量高，甜度也有14度以上，酸甜適中，非常適合製作餡料，自然的香氣就很迷人，不需過於調味，呈現出鳳梨原味，讓消費者吃得出果肉纖維的真實口感。

盧保吉說，外皮的厚薄軟硬恰恰好，一口咬下還有濃郁的奶酥香氣，與酸甜的鳳梨內餡搭配起來，呈現出多層次的口感，也讓人吃到飯店製作鳳梨酥的誠意，來住宿的旅客都會帶上幾盒，還有不少大陸旅客會事先大量訂購，當作是台灣名產伴手禮。

店名：台灣首府大學附設高雄蓮潭國際會館

地址：高雄市左營區崇德路801號

營業時間：0900~2200

電話：07-3413333

訂購方式：台灣首府大學、蓮潭會館及網路訂購

售價：晶鑽鳳梨酥12入╱盒 420元

(中時 )