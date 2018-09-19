假出口真退稅詐國庫7354萬 胡女200萬交保

2018年09月19日 19:36 中時 許哲瑗

胡女等人自2009年起，假藉出口電子產品「PD IC-150及PD IC-250」，向國稅局申報零稅率銷售額共計15億4394萬餘元，再申請退還不實的發票營業稅額，短短6年詐得7,354萬餘元，新北地檢署檢察官丁維志18日上午，指揮法務部調查局新北市調查處，兵分七路搜索胡女與同夥住處，今（19日）凌晨訊後諭令胡女以200萬元交保。

據了解，胡女明知退稅為政府為了獎勵國內廠商進口原料加工後出口，而訂定的經濟補助措施，卻假藉出口電子產品「PD IC-150及PD IC-250」，向財政部北區國稅局申報零稅率銷售額共15億4394萬餘元，再持不實發票至國稅局申請退稅，國稅局承辦人員也未察覺有異，替她辦理核退。

胡女於2009至2015年間，以「假出口、真退稅」類似手法，短短六年詐得退稅款7354萬餘元。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官丁維志，18日上午指揮法務部調查局新北市調查處展開偵辦，兵分七路前往胡女等涉案人員位於新北市、桃園市、台北市等公司及住處搜索，查扣帳冊、公司大小章、文件、申報營業稅資料等證物，約詢被告及證人共14人到案，查扣不動產2筆、金融帳戶近2千萬元存款等不法所得。

經漏夜偵訊後，檢方依違反商業會計法、刑法詐欺罪嫌，將胡女及涉案相關人員分別以200萬、50萬元交保。

(中時 )