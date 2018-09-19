要不要當小的？男醫生整型竟問女病患包養判賠25萬

2018年09月19日 19:50 中時 王己由

一名女護士，3年前作整型手術，卻遭丁姓醫師訊問「要不要當小的，要不要跟我生小孩」，還問願不願意接受每月5萬元包養。女方認為她只是來整形，丁如此訊問已涉及性騷擾，向台北市府申訴認定成立後，另提起民事訴訟求償，台北地方法院依據市府「性騷擾防治委員會」調查結果、認為丁確實涉及性騷擾，判賠25萬元。對判決結果，丁強調會上訴。

這名女護士，2015年2月到一家醫美診所，由丁姓醫師進行輕微眼袋淚溝、大小腿抽脂、豐胸等醫美整形手術。女護士指丁，未告知手術及麻醉風險，就動刀，導致她術後有麻木與神經病變等情形，認為涉及醫療疏失、求償90萬元。

另外，女護士還指控，她後來回診時，丁竟對她說「要不要當小的，要不要跟我生小孩」，後來還問要不要包養「一個月給五萬，只有一天可以陪，其他時間只要去診所輕鬆工作就好」、「不能跟老闆娘（表示無婚約）說或爭風吃醋」等。丁的言行已涉及性騷擾，求償30萬元。

北院審理後，法官認為女護士術前經說明後，才會在手術同意書上簽名，認定丁不涉及醫療疏失。性騷擾部分，法官認為，女護士事後有向北市府申訴，經性騷擾防治委員會調查後，認定丁言語間提到「包養」、「生小孩」或「要不要作小的」等語，認定女護士確實被言語性騷擾。

審酌丁是執業醫師、原告是護士，丁利用病人對醫療專業的信賴，趁病人身體受有不適，治療期間無法輕易跳脫對醫生專業治療的依賴，違反職業上應遵守的道德分紀，對原告為性騷擾行為，造成原告心靈莫大的痛苦，爰審酌兩造的身分、地位、經濟能力、學經歷、被告侵權行為的動機、加害手段與程度，判丁得給付

精神慰撫金25萬元。

(中時 )