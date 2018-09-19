花蓮國風國中 首發全國第一本美感教育教科電子書

2018年09月19日 19:55 中時 張祈

花蓮國風國中2014年參與跨領域美感課程推動，以美術班為實驗學習單位，緊扣「花蓮之美」主題，美感教育與7門科目跨領結合，研發與花蓮有關的美術課程。（張祈攝）

花蓮國風國中2014年參與跨領域美感課程推動，以美術班為實驗學習單位，緊扣「花蓮之美」主題，美術老師湯香櫻5年來協助7項科目與美感教育跨領結合，研發與花蓮有關的美術課程。（張祈攝）

花蓮國風國中是花蓮唯一設有美術班的國中，2014年參與跨領域美感課程推動，以美術班為實驗學習單位，緊扣「花蓮之美」主題，5年來分別結合7項科目，研發與花蓮有關的美術課程，總計6學期跨領域美感教育實驗課程電子教科書將於下月3日正式發表上路，提供全國各校參考。

國風國中跨領域美感課程的推手湯香櫻指出，美感教育共結合國文、地理、歷史、英文、公民、自然及數學，表現形式從傳統紙筆繪畫、簡報設計到電腦繪圖，以花蓮特色核心，總計近20名教師投入研發，以美術班學生為試辦班級，進而擴大至普通班學生，集結5年累積成一本跨領域美感教育教科電子書，將於下個月正式上線，提供各校教學參考。

自然領域老師張雅婷以地科課程結合美感教育，研究花蓮盛產的大理石、玫瑰石等，她指出，過去以「科學角度」解讀看不出岩石的美，紋路就是高溫、高壓造成，但美感教育促使老師們「擴大」備課內容，從成因的探討、背景介紹到與地方的連結，常常最大的收穫反而是老師，學生將這份連結性，轉移到創作中，讓冰冷岩石透過學生創作更具溫度。

連學生最害怕的「數學」領域也成了美感教育的一部分，湯香櫻指出，透過「對稱美」的尋找，網羅古今中外、食衣住行的生活經驗，成為創作的一部分，九年級學生林煦寧說，自己的作品以對稱的中式建築為底，前方則是一名頭飾、服飾、妝容左右對稱的花旦，在數學美感教育下，讓作品更為完整，學會另一種解讀美學的角度。

(中時 )