家和有線電視愛心無限 中秋節送暖三失老人

家和有線電視公司每逢中秋節，透過華山基金會三峽愛心天使站，捐贈物資予獨居老人。（許哲瑗翻攝）

友善列印
中時
許哲瑗
家和有線電視公司每逢中秋節，透過華山基金會三峽愛心天使站，捐贈物資予獨居老人。（許哲瑗翻攝）

中秋節送暖！家和有線電視公司每逢中秋節，透過華山基金會三峽愛心天使站，捐贈物資予獨居老人，希望在中秋節前夕，陪伴老人一同團圓，獻上溫暖。

家和有線電視公司陳煥鵬今帶領公司同仁，前往獨居的陳林老奶奶、吳奶奶的住處，2位長者都年老多病，又因家逢變故打擊心靈，生活經濟困苦。

華山基金會定期前往關懷，除了提供愛心物資，志工也會定期陪伴就醫，希望能幫助年長者走出陰影，重拾生活目標。

陳煥鵬說，家和是在地企業，深受地方民眾支持，長久以來對弱勢族群的照顧也是不遺餘力，除提供低收入戶免費收看有線電視的服務之外，已連續10年提供愛心物資給華山基金會三峽愛心天使站，為三失老人的照顧略盡棉薄之力，中秋節特別針對長輩們的需求，購買了奶粉、麵條，方便長輩們食用。

華山基金會三峽愛心天使站的站長邱振源說，剛到三峽的時候就已聽志工提起，家和有線電視長期捐贈物資，對於資源缺乏的三峽天使站來說，家和在長輩的照顧上給予很大的幫助。

邱振源說，三峽愛心天使站目前為74位失能、失依、失智的長輩提供照顧服務，物資的需求量非常大，希望各界能夠提供協助，一起關懷三失長輩。

(中時 )

花蓮國風國中 首發全國第一本美… 北部明天空品AQI恐達100以上 環…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。