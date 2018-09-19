家和有線電視愛心無限 中秋節送暖三失老人

2018年09月19日 19:54 中時 許哲瑗

家和有線電視公司每逢中秋節，透過華山基金會三峽愛心天使站，捐贈物資予獨居老人。（許哲瑗翻攝）

中秋節送暖！家和有線電視公司每逢中秋節，透過華山基金會三峽愛心天使站，捐贈物資予獨居老人，希望在中秋節前夕，陪伴老人一同團圓，獻上溫暖。

家和有線電視公司陳煥鵬今帶領公司同仁，前往獨居的陳林老奶奶、吳奶奶的住處，2位長者都年老多病，又因家逢變故打擊心靈，生活經濟困苦。

華山基金會定期前往關懷，除了提供愛心物資，志工也會定期陪伴就醫，希望能幫助年長者走出陰影，重拾生活目標。

陳煥鵬說，家和是在地企業，深受地方民眾支持，長久以來對弱勢族群的照顧也是不遺餘力，除提供低收入戶免費收看有線電視的服務之外，已連續10年提供愛心物資給華山基金會三峽愛心天使站，為三失老人的照顧略盡棉薄之力，中秋節特別針對長輩們的需求，購買了奶粉、麵條，方便長輩們食用。

華山基金會三峽愛心天使站的站長邱振源說，剛到三峽的時候就已聽志工提起，家和有線電視長期捐贈物資，對於資源缺乏的三峽天使站來說，家和在長輩的照顧上給予很大的幫助。

邱振源說，三峽愛心天使站目前為74位失能、失依、失智的長輩提供照顧服務，物資的需求量非常大，希望各界能夠提供協助，一起關懷三失長輩。

(中時 )