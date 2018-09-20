嚴選關廟鳳梨 寶泉3種鳳梨酥 滿足饕客味蕾

2018年09月20日 08:13 中時 陳淑娥

預發，台中美食》▲「寶泉」鳳梨酥包括原味鳳梨酥（左至右）、土鳳梨酥及果仁鳳梨酥，滿足不同饕客的味蕾。（陳淑娥攝）

預發，台中美食》▲「寶泉」鳳梨酥包括原味鳳梨酥（左至右）、土鳳梨酥及果仁鳳梨酥，滿足不同饕客的味蕾。（陳淑娥攝）

預發，台中美食》▲「寶泉」以製作小月餅起家，虎皮蛋黃酥（左起）、黃金酥及黑糖地瓜燒令人垂涎三尺。（陳淑娥攝）

預發，台中美食》▲「寶泉」廠長陳順全師傅端出美味可口的虎皮蛋黃酥。（陳淑娥攝）

家喻戶曉的豐原「寶泉」是一間百年餅舖，深受許多消費者的青睞，其中光鳳梨酥就有3種，包括土鳳梨酥、原味鳳梨酥及果仁鳳梨酥，均使用台南關廟的頂級鳳梨，有酸有甜滿足不同饕客的味蕾，更榮獲台中市府的天下第一酥，廣受觀光旅客的愛好。

寶泉的鳳梨酥均使用關廟的頂級鳳梨，奶油酥皮的香、酥、脆是一大特色，鳳梨餡是百分之百的鳳梨果肉加砂糖熬煮，含有豐富的鳳梨纖維及營養素。

其中，土鳳梨酥使用的是原生種土鳳梨，酸度較高加入二砂糖熬煮，品嚐起來偏酸別有風味；原味鳳梨酥是採用關廟品種改良後、甜度較高的鳳梨，適合喜歡稍甜的民眾享用；而果仁鳳梨酥則是以原味鳳梨酥，加入杏仁、南瓜籽及腰果，吃起來更有口感。

除了鳳梨酥外，寶泉的虎皮蛋黃酥更是大膽採用酥大於皮的創新手法，使蛋黃酥皮薄而酥香，由於蛋黃酥皮較嬌嫩，不僅不好做且易碎，所以想吃好吃蛋黃酥的客人只能到店自取，無法宅配到家。

寶泉師傅在製作蛋黃酥中的蛋黃不小心有破皮，沒有辦法使用，師傅靈機一動碾碎後，拌入白鳳豆沙及綠豆沙，做出像小月餅形狀的黃金酥，卻意外大獲好評；還有日式和菓子地瓜燒，融入在地的地瓜加入黑糖Q心麻吉，利用巧克力和菓子的餅皮包裹，外型相當討喜。

地址：台中市豐原區中正路154號（豐原老店）

電話：（04）25223077

營業時間：上午8點至晚間10點

地址：台中市豐原區豐勢路一段468號（寶泉甘味旗艦店）

電話：（04）25131390

營業時間：上午8點至晚間8點

售價：原味鳳梨酥6入180元、土鳳梨酥6入210元、果仁鳳梨酥10入320元、蛋黃酥10入500元、黃金酥3入150元、黑糖地瓜燒3入165元。

(中時 )