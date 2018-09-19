老公太陽當兵去 閔孝琳來台跑香奈兒派對

2018年09月19日 19:54 中時 陶福媛

蕭敬騰穿香奈兒印花軟呢大衣，展現獨到前衛的中性時尚。（盧禕祺攝）

香奈兒台灣區彩妝大使許瑋甯穿香奈兒印花曳地洋裝，佩戴 Coco Crush系列珠寶飾品。（盧禕祺攝）

周興哲出席香奈兒派對，分享「寫歌」、「打籃球」是他的最愛。（盧禕祺攝）

「模犯生」女主角茱蒂蒙瓊查容蘇穿一襲香奈兒合身套裝，秀出修長美腿。（盧禕祺攝）

歌手9m88一身香奈兒勁裝出席派對。（盧禕祺攝）

Ozi穿香奈兒黑白格紋新裝出席派對，詮釋時下最夯的中性時尚。（盧禕祺攝）

香奈兒今夜在華山紅傳六合院舉辦「香奈兒Coco Crush戒不掉體驗展」開幕派對，邀請蕭敬騰、許瑋甯、韓星閔孝琳、周興哲、9m88及Ozi等藝人與會，搶先體驗Coco Crush珠寶展內充滿童心與趣味的互動遊戲。

閔孝琳來台參加香奈兒派對，她說最愛佩戴Coco Crush戒指，透過雙手的手勢更添時尚品味，她還說很想吃台灣的牛肉麵，可惜行程太趕沒吃到。

蕭敬騰身穿一襲香奈兒斜紋軟呢外套內搭花襯衫與會，多次在金曲獎等重要時尚場合穿香奈兒女裝，穿出獨樹一幟前衛時尚的他，已是中性時尚的代表。他認為時尚就是不要盲目學習別人，適合自己最重要，他體驗展區的時尚視力測驗，得意地說：「我的時尚眼力非常好！」。

許瑋甯身穿一襲印花曳地禮服，長襟飄飄十分唯美浪漫。她分享她的第一件香奈兒，是她在大學時用走秀賺的錢買的香奈兒皮夾，「因為太喜歡，動不動就掏出皮夾請客，好讓大家都看到！」

「模犯生」女主角茱蒂蒙瓊查容蘇因也應邀參加派對，以一襲合身套裝秀出一雙修長美腿，她說她是第一次參加時尚派對，非常興奮，此行來台會趁機到夜市逛一逛，品嘗最愛的小籠包。

周興哲分享他的最愛，除了時尚外，他最愛寫歌、打籃球，是他「戒不掉」的喜好。

(中時 )