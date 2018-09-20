青藥草師的兔兔 最愛趴著聽佛經

2018年09月20日 08:14 中時 邱立雅

可愛的兔兔「老皮」表情萌萌的，但卻有著奇妙的嗜好。（邱立雅攝）

青草藥師呂惠玉從小就喜歡兔子，6年前在南崁的寵物店看到一窩兔子，她趴著看兔兔們，唯獨「老皮」衝了過來，且毛色與自己養的第一隻兔子一模一樣，當下就決定把牠帶回家，開啟了人與兔幸福快樂的生活。

因為兔子的肚子有3層皮，於是呂惠玉便將牠取名為「老皮」。老皮十分有靈性，由於呂惠玉採放養，老皮自己會跑去住家設置的佛堂桌子底下聽佛經，每天固定2個小時時間。呂惠玉說，自己並沒有教導牠如此，但看到老皮四隻腳趴得直直的，感覺快睡著的樣子，又覺得很萌很可愛。

老皮的嗜好還不只如此，除了愛吃香蕉之外，還喜歡偷吃呂惠玉的青草藥材，自己翻箱倒櫃找東西，讓呂惠玉只能把藥材放在高處或是冰箱，但老皮相當機靈，會在冰箱門口等待，等到冰箱門打開的那瞬間，「兔腰一扭」，就衝進冰箱翻找食物。不過呂惠玉強調，草藥都是有藥性劑量的問題，需洽詢專業人員，請兔友切莫亂餵。

「最愛老皮賣萌的無辜臉。」呂惠玉說，老皮吃菜時的表情特別可愛，平常犯錯的時候也會湊上來撒嬌，老皮還可透過「舔舔」來發表意見，例如「是」與「否」可靠「舔」與「不舔」的吐舌動作表示，人兔交流樂趣無窮。

由於呂惠玉的職業需要常去山上採藥，有時也會背著老皮一塊上山、一塊出遠門工作，呂惠玉說，希望老皮能一直陪著她一起採藥、一直這樣幸福的生活下去。

(中時 )