青藥草師的兔兔 最愛趴著聽佛經

可愛的老皮表情萌萌的，眼神充滿靈性。（邱立雅攝）

友善列印
中時
邱立雅
可愛的兔兔「老皮」表情萌萌的，但卻有著奇妙的嗜好。（邱立雅攝）

青草藥師呂惠玉從小就喜歡兔子，6年前在南崁的寵物店看到一窩兔子，她趴著看兔兔們，唯獨「老皮」衝了過來，且毛色與自己養的第一隻兔子一模一樣，當下就決定把牠帶回家，開啟了人與兔幸福快樂的生活。

因為兔子的肚子有3層皮，於是呂惠玉便將牠取名為「老皮」。老皮十分有靈性，由於呂惠玉採放養，老皮自己會跑去住家設置的佛堂桌子底下聽佛經，每天固定2個小時時間。呂惠玉說，自己並沒有教導牠如此，但看到老皮四隻腳趴得直直的，感覺快睡著的樣子，又覺得很萌很可愛。

老皮的嗜好還不只如此，除了愛吃香蕉之外，還喜歡偷吃呂惠玉的青草藥材，自己翻箱倒櫃找東西，讓呂惠玉只能把藥材放在高處或是冰箱，但老皮相當機靈，會在冰箱門口等待，等到冰箱門打開的那瞬間，「兔腰一扭」，就衝進冰箱翻找食物。不過呂惠玉強調，草藥都是有藥性劑量的問題，需洽詢專業人員，請兔友切莫亂餵。

「最愛老皮賣萌的無辜臉。」呂惠玉說，老皮吃菜時的表情特別可愛，平常犯錯的時候也會湊上來撒嬌，老皮還可透過「舔舔」來發表意見，例如「是」與「否」可靠「舔」與「不舔」的吐舌動作表示，人兔交流樂趣無窮。

由於呂惠玉的職業需要常去山上採藥，有時也會背著老皮一塊上山、一塊出遠門工作，呂惠玉說，希望老皮能一直陪著她一起採藥、一直這樣幸福的生活下去。

(中時 )

家和有線電視愛心無限 中秋節送… 北部明天空品AQI恐達100以上 環…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。