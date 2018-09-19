香奈兒Coco Crush戒不掉體驗展 醫治了時尚瘋狂症

2018年09月19日 20:20 中時 陶福媛

展場安排時尚視力測驗，以趣味的方式挑戰時尚眼力，十分有趣。

看到由帥哥男模扮演的時尚醫師，時尚瘋狂症狀也獲得紓緩。

圖說：參觀者完成測驗後會拿到一張時尚處方箋，可到珠寶區體驗配戴全系列的Coco Crush珠寶。

香奈兒的珠寶展總是話題十足，今年也不例外，即將在9月21日在華山文創園區登場的「香奈兒Coco Crush戒不掉體驗展」，不僅邀VIP同歡，且開放給民眾參觀，香奈兒將佔地達500坪的紅磚區打造成一座大型遊樂場，以趣味和創意互動方式，讓參觀者體驗玩耍Coco Crush珠寶的樂趣。

展場分別幾個體驗區，一踏入展場的影音長廊和落地鏡，猶如置入大型裝置藝術作品，另有互動遊戲螢幕牆，透過玩遊戲測驗自己的時尚智商，其中最有趣的是「Coco Crush Makes Me Crazy」時尚瘋狂指數診療室，有時尚眼力測驗、瘋狂指數心理諮商等，完成測驗還有帥哥醫師出具處方箋，持處方箋可到珠寶區試戴各種Coco Crush全系列

飾品，治療紓緩時尚瘋狂的症狀。

戒指，從字義衍伸即是一種信物，其中的「戒」字更有信守諾言、不輕易違背的意涵；在古羅馬，戒指是君王貴族貴隨身不離手的印章，是權力的象徵。香奈兒珠寶展以Coco Crush戒指的「戒」字作為衍伸，取名為「戒不掉」，既是對戒指的鍾愛深情，也有信守承諾、忠於自我的意思，可謂意境深遠。

香奈兒高級珠寶Coco Crush系列是以品牌經典菱格紋（Matelasse ）為創作靈感，從戒指、耳環、項鍊到手鐲，作品皆以金雕精緻的菱格紋為飾，材質包括黃K金、白金和Beige米色金，鑲嵌奢華的鑽石，以跨性別、跨年輕層的百搭風格，贏得時尚人士的喜愛。

Coco Crush的最大樂趣，就是可以將各種尺寸和款式的戒指、手環和項鍊隨意混搭，戴滿一手的戒指、手環，層層項鍊披掛，打造搖滾重金屬的龐克時尚。

今年新登場的Coco Crush作品，包括五款以18K黃金、白金、Beige米色金或鑲嵌鑽石的項鍊，同樣可發揮隨意混搭的特色，變化出各種風貌，項鍊可調整為三種不同長度，可單獨或層次配戴，也可混搭多層次的寬版戒指，風格摩登現代，宣示配戴者個人獨特的時尚風格與品味。

「Coco Crush戒不掉體驗展」將開放給12歲以上民眾入場參觀，參加者可事先在網路預約，現場亦保留部分排隊入場的名額。

活動展期：9月21日至23日止，每天中午12:00至晚上9:00

展出地點：華山1914文創園區紅磚六合院

活動預約網址：https://cannotstopcococrush.chanel.tw/

(中時 )