Junior「肉身親烤直送」 與王瞳「約會」同歡

Junior韓宜邦、王瞳一起烤肉。（民視）

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Junior韓宜邦、王瞳一起烤肉。（民視）
Junior韓宜邦、王瞳一起準備烤肉。（民視）

民視《大時代》中飾演「志開」的Junior，在中秋佳節前夕，特地準備獨特的中秋禮物送給工作夥伴，造成大家轟動，Junior說他是一個超級「燒肉控」，沒有燒肉活不下去，Junior說，為了感謝大家照顧，他想來想去不知道送什麼，因為自己對肉很講究，便想到親自烤肉給大家加菜，讓他們「吃肉吃到飽」。

Junior說，他特地找丹麥烤肉神器，不用架子、不用煤炭，點火就可以烤一個半小時，拿著「一堆肉」、打火機跟一雙筷子就可以輕鬆烤給大家吃，而且他「肉身親烤直送」，沒有人比他有創意的中秋禮物！且他對烤肉很講究，一定帶四種調味料跟「滿滿的愛」烤給大家吃，以後想開燒肉店，每天大吃特吃都不怕。

他這次烤肉時還特地邀約劇中戀愛對象「伍家媚」一起參加，兩位冒著「粉紅泡泡」的CP一現身，就被問是「約會」嗎？Junior連忙解釋，說是剛好她有班人在公司，所以「順便」叫她上來吃燒肉！

王瞳笑說：「我也愛吃肉，現在要去哪裡吃燒肉我都會問Junior，而且從東區到東湖的燒肉店，他幾乎都瞭若指掌，超神的啦！」Junior說他一週吃2-3次燒肉是稀鬆平常，對燒肉真是情有獨鍾，無肉不歡！

Junior、王瞳都說，兩人常找共通話題培養默契，一起講冷笑話、吃燒肉，現在成為無話不談的好朋友。對於《大時代》劇中因為飾演情侶檔，深受觀眾喜愛，還有不少網友不斷留言要他們「在一起」，Junior哭笑不得回說：「那我想跟潔西卡艾芭演戲，因為我也想跟她在一起！」讓大家笑彎腰，王瞳也忍不住抗議：「你有想過我的感受嗎？」

(中時 )

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