凍齡蘇慧倫為老公秀辣腿 一句話道破不老神話

蘇慧倫保養得宜，絲毫看不出來48歲。(native提供)

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蘇慧倫站台老公代理的鞋子品牌。(native提供)

蘇慧倫自從結婚生子後，生活重心回歸家庭，鮮少露面，除了今年難得出席「超犀利趴」開金嗓，今天又首度現身老公孫益民代理的native鞋子活動，俏麗穿上牛仔短褲秀美腿，她打趣笑說有和老公收「友誼價」站台費；48歲的她保養得宜，頻被誇是「凍齡玉女」，她謙虛笑說：「真的沒有永遠的凍齡跟不老，就算變老，但是也要讓自己老得很漂亮，這才是蠻不錯的態度吧！」

她絲毫不擔心會被拍到不好看的照片，但不忘求情：「就算真的被拍到，也不要寫得太難聽啦！」還提供意見：「可以寫說是『隨著時間，人體的自然變化』。」她表示自己維持每週重訓兩天的習慣，吃東西沒有特別忌口，但她坦言現在因為要陪兒子睡覺，睡眠品質變不好，很少可以一覺到天亮。

蘇慧倫兒子今年已3歲多，她笑說現在出門都只顧著幫小孩買東西，比例約是兒子的東西70%，自己的東西30%，連老公出國出差也都會買給兒子。她也分享自己的育兒經，表示曾有一次兒子為了沒有買到想要的東西，在公共場所直接躺地大哭，她當下雖怒火中燒，仍耐心將兒子抱起安撫，「你能跟小孩生氣多久呢？」但如果兒子仍哭鬧不休，她就會採取「冷處理」的方式，讓小孩哭累後自己用說的方式解決，「不要因為小孩哭鬧就滿足他，會變成他的殺手澗。」

她在「超犀利趴」的演出再度讓粉絲關心她何時也會在小巨蛋辦個人演唱會，對此她則笑說，不知道自己現在狀況能不能唱那麼久，且仍會擔心票房：「如果不要有票房秒殺壓力的話，我就考慮。」又哀號說：「不要再問我演唱會了，我真的不知道！」

(中時 )

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