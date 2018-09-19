福原愛報備「買了個方便的包」 江宏傑秒戳盲點挨批皮在癢

福原愛、江宏傑最近上實境秀曬恩愛。（圖／取自江宏傑ChiangHungchieh微博）

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中時電子報
江宏傑發文吐槽福原愛。（圖／取自江宏傑ChiangHungchieh微博）

桌球夫妻福原愛、江宏傑結婚2年，育有一女，最近他們合體上實境秀《幸福三重奏》可說是圈了更多粉絲。今(19日)江宏傑在微博分享老婆向他炫耀買了個「方便的包」，理由是可以放手機、錢包，引來江宏傑秒吐槽說：「什麼包包不能放手機跟錢包？」網友反虧：「我看你腦袋上也想有兩個包」、「哈哈一定要牢記買本子那次的教訓哦！」

福原愛近日和老公江宏傑上《幸福三重奏》曬恩愛，然而在兩人甜蜜蜜的互動背後也曾有過吵架與爭執，福原愛便曾在節目上分享有回老公在機場阻止她買筆記本，還反問她：「妳幹嘛買，家裡不是有嗎？」讓福原愛當場氣哭，江宏傑不捨便投降：「妳去買妳去買」，但福原愛不領情，火大回：「我不買！」她更爆料每回跟老公吵架都會哭，引來粉絲狂笑討論。

今江宏傑分享老婆稍早跟他說，買了個「很方便」的包包，手機、錢包都可以放，江宏傑秒酸：「請問大家，什麼包包不能放手機跟錢包？？？！！！」網友除了留言笑他皮在癢，也有人教他：「怎麼，你對你老婆的發言有異議？小伙子你應該求生欲更强一點才行」、「標準答案：多買幾個包」、「小愛她只是想買一個新包包啦」。

(中時電子報)

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