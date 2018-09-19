唐獎周起跑　柯文哲：很可惜沒機會拿獎！

2018年09月19日 21:20 旺報 李侑珊 、中時/ 陳君瑋 、中時/

台北市長柯文哲（中左）、唐獎教育基金會創辦人尹衍樑（中右）與得獎人和其眷屬合影。（陳君瑋攝）

「唐獎」在中正紀念堂舉行歡迎見面會，永續發展獎得主詹姆士‧漢森（James E.Hansen）（左一）、維拉布哈德蘭‧拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）（左二），生技醫藥獎得主東尼‧杭特（Tony Hunter）（左三）、布萊恩‧德魯克爾（Brian J.Druker）（左四），基金會執行長陳振川（中），漢學獎得主宇文所安（Stephen Owen）（右三）和斯波義信（Yoshinobu Shiba）（右二），法治獎得主約瑟夫．拉茲（Joseph Raz）（右）合影。（陳君瑋攝）

唐獎得獎人來台見面會19日晚間在台北舉行，8名得獎人及其代表人同台齊聚一堂，台北市長柯文哲也受邀出席。（李侑珊攝）

唐獎得獎人來台見面會19日晚間在台北舉行，8名得獎人及其代表人同台齊聚一堂。（李侑珊攝）

唐獎得獎人來台見面會19日晚間在台北舉行，8名得獎人及其代表人同台齊聚一堂，為唐獎周系列活動揭開序幕。台北市長柯文哲受邀出席，並在致詞時表示，過去曾在台大醫院擔任醫生，因此對生技醫藥獎項特別有感，他打趣地說：「很可惜，沒機會拿這個獎！」

唐獎創辦人、潤泰集團總裁尹衍樑在致詞時特別提到，興辦唐獎的目的，即在於身處地球村時代，表彰全球優秀學術研究成果，以期能為子孫建立一個更美好的世界。

尹衍樑在致詞時還提到，近300年來，人類社會與科技發展快速，等於加劇地球被破壞的速度，展望未來，他憂心自然環境持續汙染，「200年後我的兒孫們，還有氧氣可以吸嗎？這是個很嚴重的問題！」因此決定創辦唐獎，並表彰全球傑出科研結果，以求為人類建立一個更好的世界。

台北市長柯文哲也受邀出席，他在致詞時提到，唐獎包含永續發展、生技醫藥、漢學及法治共四大領域，盼所有得獎人到訪台北市，能感受到北市的友善與活力，並對北市的多元性留下深刻的印象。

柯文哲也提到，過去曾在台大醫院擔任醫生，因此對生技醫藥獎項特別有感，他打趣地說：「很可惜，沒機會拿這個獎！」

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，作為東道主，非常感謝來自世界各國的得獎者來台，與社會大眾見面，而見面會作為唐獎週的起始活動，以此能有機會，介紹所有得獎學者即表彰其研究成果。

唐獎永續發展獎得主維拉布哈德蘭•拉馬納森，以研究空氣污染物與溫室氣體聞名。他表示，去年來過台灣，對寶島留下很深刻的印象，今年因唐獎而再次訪台，感謝唐獎對科學研究支持。

漢學獎得獎人斯波義信說，他長年研究中國經濟史、宋代史，因此多此往返兩岸，也曾因研究上的需要，多次前往台南，對台灣有著很深的情感，感謝唐獎的支持。

生技醫藥獎得主東尼•杭特說，對於獲獎感到非常驚訝、受寵若驚，透過這次獲獎機會，看到台灣對科學研究的重視，而他耗時數十年投入癌症研究，迄今能有初步的結果，並能獲得唐獎的肯定，未來對於研究將更有信心。

法治獎得主約瑟夫•拉茲指出，獲得唐獎，可說是在學術擁有至高的榮譽，而唐獎四大獎項，即永續發展、生技醫藥、漢學及法治，各項領域的研究成果，對於當代人類生活都有著重大影響，能夠鼓勵全球更多學者向前邁進，致力從事科研。

永續發展獎得主詹姆士•漢森則表示，他長年投入永續環保領域的研究，長年為全球暖化及地球氣候問題而奔走，能夠獲獎，讓他感到十分榮幸。

漢森特別提到，作為「資深學者」，他認為自己責無旁貸，肩負著教育的責任教導青年學子，而他長期投入的能源及燃油等議題，將對下一代年輕人的生活帶來重大的影響，他運用唐獎獎金所撰寫的專書，也即將要完成，他的著作將翻譯成多種語言，並在全球發行，盼以專書的推出，鼓勵年輕人為自己發聲，並積極表達正義。

(旺報 )