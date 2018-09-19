兩岸媒體互動交流　參訪交流基地及知名景點

2018年09月19日 21:14 中時 陳慶居

參觀海峽兩岸交流基地丘逢甲故居。（巫召清提供）

參觀梅州市台創園區示範點艾莉絲莊園。（巫召清提供）

為促進兩岸各行各業互動交流與合作，穩定海峽兩岸和平發展，大陸梅州市人民政府台灣事務局邀台灣訪問團前往「世界客都、健康城市」參訪，除了深入體驗梅州市的文化與風土人情及台商創業成果之外，也參觀多處海峽兩岸交流基地示範點和國家級景點。

台灣及大陸雙方，都期待藉此建構全球華人資訊交流、溝通平台，提供各地工商、財經訊息，尤其促進客家民族區域性經貿合作與文化交流，共創兩岸新契機。在行程告一段落後，參訪團成員表示收穫良多。

參訪團成員表示，他們參觀坐落在蕉嶺縣文福鎮的丘逢甲故居，建於清光緒22年，共計55間2堂，是坐西朝東兩堂四行，其中軸對稱，後面半圓形圍屋與前面的5個門樓形成封閉的客家圍屋。

葉劍英紀念園則在原有故居和紀念館的基礎上進行整合、擴建與充實，現已擴展為人文景區、紀念景區、生態林區、旅遊休閒服務區，並增建公園、廣場、湖池、橋廊等新景物。

平遠省級風景名勝區五指石，位於粵、贛、閩交界，匯聚了丹霞地貌、森林生態、人文古蹟3大景觀，1992年被國家旅遊局確定為國家級自然旅遊景觀，1999年被定為省級旅遊景區，隔年獲評廣東省休閒度假好去處。

參訪團走訪梅州市郊區的海峽兩岸交流基地示範點艾莉絲莊園，特地與台創園區相關人員座談交流，進一步了解台商在梅州投資創業輝煌成果，互動密切，苗栗縣電子媒體協會會長巫召清及同行媒體也做詳實紀錄。

(中時 )