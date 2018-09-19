兩岸媒體互動交流　參訪交流基地及知名景點

台灣媒體參訪團與台創園區及台商互動，交換心得分享經驗。（巫召清提供）

友善列印
中時
參觀海峽兩岸交流基地丘逢甲故居。（巫召清提供）
參觀梅州市台創園區示範點艾莉絲莊園。（巫召清提供）

為促進兩岸各行各業互動交流與合作，穩定海峽兩岸和平發展，大陸梅州市人民政府台灣事務局邀台灣訪問團前往「世界客都、健康城市」參訪，除了深入體驗梅州市的文化與風土人情及台商創業成果之外，也參觀多處海峽兩岸交流基地示範點和國家級景點。

台灣及大陸雙方，都期待藉此建構全球華人資訊交流、溝通平台，提供各地工商、財經訊息，尤其促進客家民族區域性經貿合作與文化交流，共創兩岸新契機。在行程告一段落後，參訪團成員表示收穫良多。

參訪團成員表示，他們參觀坐落在蕉嶺縣文福鎮的丘逢甲故居，建於清光緒22年，共計55間2堂，是坐西朝東兩堂四行，其中軸對稱，後面半圓形圍屋與前面的5個門樓形成封閉的客家圍屋。

葉劍英紀念園則在原有故居和紀念館的基礎上進行整合、擴建與充實，現已擴展為人文景區、紀念景區、生態林區、旅遊休閒服務區，並增建公園、廣場、湖池、橋廊等新景物。

平遠省級風景名勝區五指石，位於粵、贛、閩交界，匯聚了丹霞地貌、森林生態、人文古蹟3大景觀，1992年被國家旅遊局確定為國家級自然旅遊景觀，1999年被定為省級旅遊景區，隔年獲評廣東省休閒度假好去處。

參訪團走訪梅州市郊區的海峽兩岸交流基地示範點艾莉絲莊園，特地與台創園區相關人員座談交流，進一步了解台商在梅州投資創業輝煌成果，互動密切，苗栗縣電子媒體協會會長巫召清及同行媒體也做詳實紀錄。

(中時 )

陸西北油田再鑽亞洲第一深井

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。