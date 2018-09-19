海碩男網賽》澆不熄熱情 楊宗樺力拚保排名

「小胖」楊宗樺連兩屆海碩男網賽止於第二輪，下一目標是力保排名，希望能打明年澳網會外賽。(海碩整合行銷提供)

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中時電子報
／高雄報導

2018高雄海碩男子網球公開賽，世界排名第242的地主好手「小胖」楊宗樺，男單第二輪迎戰世界排名261的加拿大選手史洛爾（Brayden Schnur），拚戰將近一個半小時，仍以5：7、3：6落敗，連續兩年在高雄海碩男網賽單打止步第二輪。

這是楊宗樺和史洛爾生涯第一次在ATP賽事交手，整場比賽楊宗樺出現11個被破發點，最後救回7個，不過對手只有3個被破發點、並順利救回2個。

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本戰楊宗樺第一盤第7局展現出強心臟，當時他面臨0：40落後，接著連追3分，經過兩次「丟士」後保住這個發球局，他也大吼為自己加油，可惜無緣邁向勝利，賽後他說：「其實今天的關鍵是第1局，我一下場就被破發，實在不太應該這麼輕易輸掉自己第一個發球局。自己在這一局一發沒發好，對手二發的接發也做的不錯，才會遇到麻煩。」

楊宗樺在海碩男網賽單打最佳戰績是2015年8強，最近兩屆都是在第二輪就出局，他表示，也對自己在海碩賽事的成績感到可惜，「畢竟比賽辦在台灣，地主選手都很想贏。」

今年賽季楊宗樺大約剩不到7場比賽，目前會努力把世界排名維持在230名內，好拚明年奧網會外賽，也會連續第3年到奧地利維也納進行冬季訓練，他補充：「雖然歐洲冬天冷，不過在室內練球有暖氣，所以天氣不成問題。加上因為教練是奧地利人，那邊也有認識的台灣人經營的民宿，而且當地生活環境相當幽靜，除了餐廳很多店面晚上6、7點就關門了，身心靈都能獲得平靜，對於訓練來說也蠻不錯的。」

(中時電子報)

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