粉紅十月 香格里拉台南遠東國際大飯店免費乳癌篩檢 推出夢幻下午茶

2018年09月19日 21:22 中時 曹婷婷

香格里拉台南遠東國際大飯店響應國際乳癌防治月，推出「粉紅十月，擁抱健康」女性關懷公益活動。（香格里拉台南遠東國際大飯店提供）

粉紅色是女性與溫柔的代名詞，也是乳癌防治強大精神象徵。香格里拉台南遠東國際大飯店響應國際乳癌防治月，推出「粉紅十月，擁抱健康」女性關懷公益活動，10月5日上午9點至中午12點免費提供「乳房X光攝影檢查」、「子宮頸抹片檢查」，及「腸癌篩檢」，此外，10月1日至31日「大廳茶軒」同步推出《粉紅夢幻下午茶》，每人每套400+10%元。

香格里拉台南遠東國際大飯店指出，活動由台南市政府衛生局指導、台灣基督長老教會麻豆新樓醫院及邱婦產科診所協辦，鼓勵女性提升健康防護的自我意識，邀請女性朋友以行動落實關愛自己的健康。

10月5日上午9點至中午12點於飯店正門口東側，持全民健保卡，凡年滿45至70歲的婦女、或40至44歲家族中(二等親)曾患有乳癌之婦女，即可進行2年1次免費「乳房X光攝影檢查」；30歲以上有過性行為的女性，則可進行每年1次「子宮頸抹片檢查」；年滿50至75歲者，不限性別，每兩年可免費接受一次「腸癌篩檢」。完成上述任一檢查者，拍照打卡上傳至臉書，即可獲得精美小禮物！

響應粉紅10月，飯店西點廚藝團隊跟上粉紅絲帶關懷女性潮流，發揮巧思創作夢幻甜點，包含醇厚濃郁、十足少女心的「粉紅聖女泡芙」、還有以巧克力蛋糕為底，蘊含覆盆子與玫瑰荔枝香氣的「粉紅玫瑰」、外脆內軟、滋味最甜蜜的「粉紅巧克力蛋糕」、用可愛香檳杯盛裝，可一口嚐盡蜂蜜杏桃、水蜜桃與香草滋味的「粉紅蜜桃」及粉紅馬卡龍等粉味十足甜點。

「粉紅夢幻下午茶」每組內含4款輕食鹹點及5款夢幻甜點，週一至五下午2點半至5點於大廳茶軒甜美推出，每人每套只要400+10%元。訂位詳情請洽：(06)702-8856。

(中時 )