66歲廖峻封「最老新網紅」 「度估」照狂吸7萬讚

2018年09月19日 21:15 中時 林淑娟

廖峻新戲飾演賣藥主持人。（公視）

陳淑芳與馬念先演母子。（公視）

陳淑芳秀歌藝。（公視）

孫情與陳淑芳是演夫妻。（公視）

資深藝人廖峻（峻爸）日前被民眾問是不是藝人（薏仁），幽默妙答「我花生」，影片在「爆廢公社」曝光後一夕爆紅，他本尊加入「爆廢公社」引來網友熱情回應幾成暴動，19日再發文附圖「誰？誰給我偷拍？難看死了～」他拍戲空檔小憩「杜估」照，一小時按讚數就達2.5萬人，7小時狂吸近7萬個讚，被封「最老新網紅」！

曾是秀場天王、說學逗唱樣樣通的峻爸，最近也在公視人生劇展《登台》飾演賣藥主持人，展現流利口條吆喝叫賣，幽默風趣的他，為了重現賣藥電台氛圍，除了使出各種王祿仔仙叫賣的絕招，還下海自編自改台詞，妙語如珠大撩叔伯婆媽們的購物慾；但廖峻也語重心長地提醒：「老人家要的其實很簡單，就是一句『阿爸，阿母，吃飽未？』的關心。」

人生劇展《登台》找來「國民阿嬤」陳淑芳大秀歌藝，陳淑芳年輕時也曾經「影歌雙棲」，但要在戲裡引吭高歌，還要載歌載舞，她坦承：「壓力很大！」並說這次和馬念先的合作很特別，因為第一次有一個這麼「高大」的兒子，而且還一直被自己罵，但她隨後也癟嘴小小抱怨：「可是兒子也是一直罵我！」引得馬念先又忍不住開始碎念：「誰叫你該吃的藥不吃，不該吃的藥又一直買！」兩人母子角色立刻上身。

至於特別情商來客串陳淑芳老公的「痛苦歌王」孫情，更指出這次是自己前所未有的演戲經驗，因為除了獻唱幾句和聲，竟然什麼台詞都沒有，「這就叫愛到極限，不用多話！」

馬念先過去大多以輕鬆幽默的角色讓人熟知，此次首挑大樑擔任主角，幾乎整部戲沒露出過笑容，演活工作不順遂、回家面對母親也深感無奈的苦悶上班族。他回想自己當初接到這個劇本，就深深地被吸引，因為身邊很多朋友就如同《登台》的情節一樣，儘管和父母生活在一起，長者卻覺得空虛寂寞，晚輩則是倍感壓力，他感嘆：「我們以為有扛下照顧爸媽的責任，但其實從頭到尾，自己還是被照顧的一方。」

(中時 )