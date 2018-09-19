兩韓好麻吉 李雪主金正淑高衣Q現身

2018年09月19日 21:46 中時電子報 吳映璠

文金三會第二日，南北韓順利簽署《平壤共同宣言》，承諾促進兩韓交流，以及致力於實現朝鮮半島無核化的目標，兩韓關係更進一步，雙方第一夫人似早有準備，峰會第一天一藍一白優雅現身、熱情寒暄，與象徵兩韓統一的「統一旗」有幾分相似。

北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅19日正式簽署《平壤共同宣言》，更承諾將盡快達成朝鮮半島無核家園的目標，文金三會開出好彩頭，美國總統川普直呼「好興奮」，儘管外界仍多少質疑北韓去核化進程落實的速度，但隨著兩韓領導人宣布將一同參加2020東京奧運、甚至共同爭取2032夏季奧運主辦權，以及在其他領域增進交流，種種訊息仍展現了雙方領導人努力排除衝突的決心。

不只領導人展現企圖心，雙方第一夫人也為了這次峰會做足準備，從衣著上或可看出端倪。峰會第一天文在寅與夫人金正淑飛抵平壤時，金正淑以一身純白套裝現身，金正恩夫人李雪主則身穿海軍藍套裝熱情上前迎接，兩位夫人一藍一白，配色恰恰與象徵兩韓統一、白底上畫有藍色朝鮮半島圖的「統一旗」一致。

象徵南北韓統一的「統一旗」（中），白色底上繪有藍色朝鮮半島。（shutterstock）

南韓第一夫人金正淑18日抵達平壤，北韓第一夫人李雪主熱情上前迎接，兩人分別穿著白色與藍色套裝。（美聯社）

此外，金正淑當天稍晚參觀平壤金元均音樂大學、玉流兒童醫院換上的服裝，以及晚上出席歡迎晚會時穿著的韓服，配色都不脫藍與白，在服裝方面的準備相當用心。

南韓第一夫人金正淑上身著淺藍色外套參觀平壤玉流兒童醫院。（路透社）

南韓第一夫人金正淑18日以藍白韓服出席歡迎晚會。（美聯社）

這名63歲南韓第一夫人曾被韓國觀察學者鍾樂偉評為「懂撒嬌又懂持家」，儘管文在寅過去30年的政治生涯起伏不斷，金正淑始終伴其左右，在夫婿競選總統大位時一肩扛起輔選重任，兩人結婚周年時，也被媒體捕捉到頭靠在文在寅肩上、小鳥依人的模樣，因此被韓國國民視為模範太太。

身為東道主的李雪主，儘管峰會第一天僅著深藍色套裝出席所有活動，但在為南方來的友人安排活動上也展現用心，據《韓民族日報》報導，李雪主安排金正淑參觀金元均音樂大學，主要是因為金正淑也是一名音樂家，金正淑1978年從慶熙大學聲樂科畢業後，曾經在首爾市立合唱團工作過一段時間。李雪主自己本身也是北韓著名歌手，曾經到中國大陸學習聲樂，有「北韓版鄧麗君」稱號。

(中時電子報)