海碩男網賽》受「黑豹」啟發 法國「跳跳人」比手勢致敬

法國男網好手蒙菲斯前來高雄參賽，第一輪贏得有點驚險。(海碩整合行銷提供)

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中時電子報
／高雄報導

(21:35更新，補充蒙菲斯賽後說法)2018高雄海碩男子網球公開賽，單打大會第1種子、法國「跳跳人」蒙菲斯（Gael Monfils），今天第一輪賽事粉墨登場，雖然先丟掉一盤，又因為過於緊張在第三盤大腿肌肉緊繃喊傷停，不過最後還是5：7、6：3、6：4擊退從資格賽打進來的澳洲選手山提蘭（Akira Santillan）。

第三盤第9局，蒙菲斯打到一半坐躺在地上，接著回到休息區，請防護員協助處理大腿傷勢，隨後回到場上繼續應戰，雖然這一局被山提蘭拿下，下一局蒙菲斯再要回、邁向勝利。

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比賽結束時蒙菲斯比出漫威電影「黑豹」裡雙手交叉在胸前的「瓦甘達萬歲」手勢，他解釋：「我確實受到這部電影很多啟發，畢竟『黑豹』是第一位黑人超級英雄，代表不同族群的人也能成為這樣出色的角色，我會做這個動作也是要向網球比賽致敬，代表我尊重這項運動。」蒙菲斯打趣道：「這部電影真的看了很多次，不管是在家陪家人看、或是出外比賽，真的看太多次了。」

蒙菲斯也說明了傷勢狀況，「今天比賽過程蠻緊張的，所以我大腿才會受傷，比賽結束後都還有點痛，還好不是太嚴重，沒有大問題，相信明天會好一點。」

蒙菲斯預計明天晚間出戰第二輪賽事，對手是日本選手添田豪，賽後還會進行簽名會，歡迎球迷前往高雄巨蛋欣賞球星們的精湛球技、以及近距離接觸的機會。

(中時電子報)

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