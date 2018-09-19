8個人吃光191萬！他爆料這一頓是「杜拜人請客」

8個人吃光191萬！他爆料這一頓是「杜拜人請客」(翻攝自 頭條新聞微博)

友善列印
中時電子報

杜拜人都這麼狂？今天上海「西郊5號」餐廳被爆出一張42萬元人民幣帳單，相當於191萬4千360元台幣，最驚訝的是這頓晚宴竟然只有8個人用餐，讓網友們傻眼。一開始餐廳業者否認，表示餐廳的最高消費平均每人千元人民幣（約4558元台幣）而已，誰知餐廳老闆證實確有此事，還說這頓晚宴是「杜拜人請中國人吃飯」特制專屬餐點，且191萬的價格「在杜拜根本不算什麼」。

《新京報》報導，8位客人吃了20道菜，總共花費41萬8245元人民幣（約191萬元台幣），平均一個人吃23萬，都可以買一輛國產中古車！裡面最貴的「鱷魚尾炖湯」1萬6800元人民幣（約7.7萬元台幣）、第二貴的「野生大黃魚」15800元人民幣（約7.2萬元台幣）、第三名「清酒凍半頭鮑」12800元人民幣（約5.8萬元台幣）還是一人吃一份，出手闊氣。

天價帳單原本被懷疑是網友合成，餐廳根本沒賣這些菜色，後來「西郊5號」餐廳老闆孫兆國親自解釋，這頓天價晚宴是真的，還是「杜拜人請客」。所有食材從各地運來、私人訂制餐點，他表示這樣的晚宴價格「在杜拜不算什麼」！

究竟付錢的神秘人物是誰，孫兆國不便透漏，只說「沒有什麼領導，沒有什麼明星」，強調食材一切合法，例如一道7.7萬台幣「鱷魚尾炖湯」用的是廣東、福建人工養殖鱷魚，不是獵到的野生動物。

(中時電子報)

粉紅十月 香格里拉台南遠東國際… 用藥量大美國7倍 4成國人從不看…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。