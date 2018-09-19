8個人吃光191萬！他爆料這一頓是「杜拜人請客」

2018年09月19日 21:18 中時電子報 莊楚雯

杜拜人都這麼狂？今天上海「西郊5號」餐廳被爆出一張42萬元人民幣帳單，相當於191萬4千360元台幣，最驚訝的是這頓晚宴竟然只有8個人用餐，讓網友們傻眼。一開始餐廳業者否認，表示餐廳的最高消費平均每人千元人民幣（約4558元台幣）而已，誰知餐廳老闆證實確有此事，還說這頓晚宴是「杜拜人請中國人吃飯」特制專屬餐點，且191萬的價格「在杜拜根本不算什麼」。

《新京報》報導，8位客人吃了20道菜，總共花費41萬8245元人民幣（約191萬元台幣），平均一個人吃23萬，都可以買一輛國產中古車！裡面最貴的「鱷魚尾炖湯」1萬6800元人民幣（約7.7萬元台幣）、第二貴的「野生大黃魚」15800元人民幣（約7.2萬元台幣）、第三名「清酒凍半頭鮑」12800元人民幣（約5.8萬元台幣）還是一人吃一份，出手闊氣。

天價帳單原本被懷疑是網友合成，餐廳根本沒賣這些菜色，後來「西郊5號」餐廳老闆孫兆國親自解釋，這頓天價晚宴是真的，還是「杜拜人請客」。所有食材從各地運來、私人訂制餐點，他表示這樣的晚宴價格「在杜拜不算什麼」！

究竟付錢的神秘人物是誰，孫兆國不便透漏，只說「沒有什麼領導，沒有什麼明星」，強調食材一切合法，例如一道7.7萬台幣「鱷魚尾炖湯」用的是廣東、福建人工養殖鱷魚，不是獵到的野生動物。

(中時電子報)