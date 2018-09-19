埃及考古學家發現新的人面獅身像

2018年09月19日 21:32 中時電子報 江飛宇

埃及考古學家在挖掘古埃及神廟的廢墟時，發現了一尊隱藏了數千年的砂岩材質人面獅身像，保存的非常良好，幾乎沒有風化磨蝕，眼眸與眉毛都還保留了當初的黑色。

科學警報(science alert)報導，埃及文物部透過臉書宣布這項考古發現，希望能成為埃及新的重要文物，也能成為旅遊主題。

考姆翁布神廟相當宏偉，至今還有許多文物未被發現。(圖/埃及旅遊局)

文物部長穆斯塔法．瓦奇里(Mostafa Waziri)說，這尊雕像是在阿斯文鎮附近的考姆翁布神廟(Temple of Kom Ombo)中發現的，研究人員在現場排乾地下水時，無意間發現它。

不過這裡要提醒的是，新發現的人面獅身像並不是巨型的，而是38公分高的小雕像。

考古學家已知道，這座人面獅身像的年代屬於埃及新王國後期的托勒密五世國王。該王朝是馬其頓國王亞歷山大大帝的將領-托勒密所建立，這個王朝從公元前305開始，至公元30年結束，最後一任埃及法老就是著名的「埃及艷后」克麗奧佩脫拉七世(Cleopatra)。

這是兩個月以來，考古學家又一次在考姆翁布神廟找到重要文物，先前曾發現托勒密五世國王的兩座砂岩浮雕，分別是鱷魚頭的生育神索貝克(Sobek)和鷹頭的天空神荷魯斯(Horus)。

巧合的是，托勒密五世的行止，有一部分紀錄在著名的羅塞塔石碑(Rosetta Stone)上，他的在位時間是公元前204年到公元181年 ; 考姆翁布神廟則是他的繼任者托勒密六世開始的，並且之後的國王繼續建造。

這任人面獅身像的目的和意義尚不清楚，但是顯然它相當重要。在古埃及，人面獅身像的臉孔多會雕成法老王的模樣，並且經常被當作墳墓看守者。新發現的獅身人面像很完整，呈現出栩栩如生的面孔，還有銳利的目光。

最大的人面獅身像在吉薩，據信是三大金字塔第2大的卡夫拉王所有。(圖/網路)

最大的人面獅身像當屬吉薩3大金字塔旁邊的那一座，據說那是卡夫拉王所有。此外哈特謝普蘇特女王(Hatshepsut)的人面獅身像也很有名，那一座是紅花岡岩做的，不過曾被後繼任的圖特摩斯三世給毀掉，考古學家之後找到碎片再加以復原。

(中時電子報)