全台唯一積木客房主題樓層在宜蘭！溫泉飯店新開幕大搶親子客

入住主題房的房客，可把積木寶物帶回家，圖為泊麗客家庭房。（兆品酒店礁溪提供）

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每房皆備獨立泡湯池。（兆品酒店礁溪提供）
兆品酒店礁溪有以獨家積木作品裝潢的泊麗客房。（兆品酒店礁溪提供）

宜蘭近年來為各大飯店品牌進攻度假飯店必爭之地，雲朗觀光集團今年也在此開幕新飯店，第1間「兆品酒店礁溪」插旗魚礁溪，今年第3季試營運，並將在11月1日起正式營運。

該酒店為雲朗觀光集團在台灣的第11個據點，為在競爭激烈的1級戰區中凸顯獨特性，酒店更與宜蘭「積木博物館」攜手打造全台首見的「泊麗客房Brick Room」主題樓層，共打造限量11間積木主題客房。

兆品酒店礁溪共有9種房型、173間溫泉客房，礁溪地區溫泉水質為無色無味的碳酸氫鈉泉，浸浴後膚質不乾澀反顯滑潤，有美人湯之譽，而其中一處溫泉源頭，就位於湯圍溝公園內，因此入住兆品礁溪，能浸浴相當純淨的溫泉水質；為讓旅人能在不被打擾、全然放鬆下享受溫泉，客房皆備有獨立浴池，並以降板式為設計、選用印度黑原石砌造，以木質色澤設計的客房及公共區域，則帶出無壓的假期氛圍。

親子度假的最大亮點莫過於以積木為主題而打造的「泊麗客房Brick Room」主題樓層，樓層電梯門甫開，色彩繽紛的積木桶牆面印入眼簾；進入客房中，牆面立體積木作品，運用數以萬千積木堆疊出諾亞方舟故事中的多種動物，為少見以3D立體裝置規劃的主題房；床頭櫃也設計為放大版積木造型，床板上方牆面除了有積木色圖案，還搭配藏有閱讀燈的積木立體木作。

入住此主題客房的房客還能參與有趣活動，從櫃檯辦理入住開始，就能拿到特製的積木主題設計房卡與黑色神秘信封，裡面是一張尋寶提示卡，是專屬於泊麗客房的尋寶遊戲，跟著提示卡片，可在房內各處能找到積木造型抱枕、拖鞋、鑰匙圈、明信片、香皂、橡皮擦等獨家開發寶藏，把價值破千元的積木寶藏禮品帶回家。

此外，室內休閒空間還有包含「亮亮積木牆」、「積木樂游遊球池」、「積木之湯」、「Fun玩彩繪牆」等，讓小朋友來度假也不無聊；此外，戶外還有「露天無邊際泳池」、「水療SPA」、「兒童戲水池」與「烤箱」等設施可使用。

(中時 )

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