爸媽的逆襲 讓小三養陸龜

2018年09月20日 08:15 中時 馮惠宜

看著陸龜寶寶爬呀爬的，馮子容擺脫老么跋扈任性的個性變得沈靜具觀察力。（馮惠宜攝）

為了讓兩個新成員可以健康長大，馮子容也在爸媽協助下為陸龜寶寶佈置溫暖的窩（馮惠宜攝）

巧克力（右）和斑斑兩隻小陸龜是馮家最小的倆個小寶貝。（馮惠宜攝）

7歲小女生馮子容是爸媽最珍愛的三小姐，爸爸愛稱她「小三」，兩個月前透過網路社團買了兩隻陸龜寶寶，小丫頭不再只是家中最小咖，晉升為姐姐後她也透過養龜學習如何照顧小生命。

馮子容的爸媽都是國小老師，說到家裏這兩隻小嬌客，媽媽林彩雲說，陸龜可愛、好照顧又長壽，家裏這兩隻：巧克力與斑斑都是緣翹陸龜，目前只有3、4個月大，體型略小，適應力即強，草食性的牠們，吃飼料，也可吃桑葉、地瓜葉等含水份較高的蔬果類。

林彩雲說，養動物像養小孩一般也是一門學問，他們一家從網路找資料，給小龜們佈置了通風的密林盆做窩，每天讓牠們泡溫水，利於小龜排便和代謝身體裏的酸質，還要天天帶他們曬太陽做日光浴，以助鈣質吸收，連陰天也要記得用燈光照射，這些點點滴滴的資訊都是找書、找資料，再一一從日常飼養中驗證。

林彩雲說，翹緣陸龜特徵為身上長有非常堅固的甲殼，受襲擊時龜可以把頭、尾及四肢縮回龜殼內，雄性陸龜的後緣邊甲殼闊而呈喇叭型，所以才稱為翹緣，雄性通常比較細小，並有長而粗的尾部，但這兩隻還相當小，所以暫時還分不出雌雄雌。

馮子容則是一下課就愛帶著兩隻小龜出門溜溜，小巧可愛的龜龜把玩在手掌心，活潑好動的小妮子變得沈靜細心，爸爸馮振嘉說，開始養龜後，家裏這個小三變得更成熟有責任感，飼養小動物的過程，其實也是培養孩子的觀察力與責任心。

(中時 )