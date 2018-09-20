嘉縣》防災士選議員 盼建立可落實社區防災

今年823水患重創嘉義，呂文正幾乎整天在災區救災。（呂文正提供）

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嘉義縣議員參選人呂文正過去曾任嘉義縣水上救生協會理事長，對救災有一套想法，更是台灣僅有50位的「防災士」一員，呂文正說，因擔任嘉義縣慈善團體聯合協會理事長，在資源整合上上感到無力，才想參選，用公職的力量，來做更多事，經過823水災之後更堅定他參選的決心，未來希望建立一套「可落實」的防災系統，從社區落實。

熱血正義的呂文正，多年來參與救災、緊急救援等任務，大大小小的消防救災，都能看到他的身影，今年823水災重創嘉義，他幾乎天天在災區忙進忙出，苦民所苦，更帶著水上救生協會的弟兄，步行8公里協助移靈，呂文正說，在救災的過程中，看到許多問題，例如，物資如何分配、社區自救系統如何啟動等等，更堅定他參選的決心。

呂文正也是目前全台僅有的「防災士」其中一員，更是嘉義縣唯一一位，他認為，若透過他的專業加上過去救災的經驗，未來可以建立一套「可落實」的防災系統，不只是演習，而是居民無需過度仰賴公部門，隨時都可以「啟動自救」的模式。

在呂文正的文宣中可以看到1句越南語「請你相信我」，呂文正說，新住民姊妹、移工，為台灣貢獻良多，有時還要面對不同眼光，相當辛苦，他認為，新住民應享有平等對待，日後將提供新住民法律諮詢等服務，替他們爭取更多權益。

呂文正表示，參選最大目的除匯集資源、有效分配外，更希望貢獻自己多年來的專業經驗，讓嘉義未來在災害防治上能更加落實。

(中時 )

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