技術故障 3馬赫怪獸米格-31在俄中部墜毀

一架俄羅斯米格-31戰機的資料照。（俄羅斯國防部）

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中時電子報
另一架米格-31戰機5月才在俄羅斯彼爾姆（Perm）發生引擎著火事件

俄羅斯國防部說，一架米格-31「捕狐犬」（Foxhound）戰機19日在俄羅斯中部的下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）區墜毀。

據塔斯社與俄羅斯衛星網報導，初步數據顯示，這架戰機是因技術故障而墜毀。不過，這架米格-31並未攜帶彈藥，並墜落在荒涼的森林區，並未造成破壞，而兩名飛行員都安全彈射逃生。

另外有報導稱，這架戰機從沙瓦斯雷卡（Savasleika）空軍基地起飛，按計畫進行飛行訓練，而它在墜毀前已起火。

米格-31戰機速度最快可達3馬赫，因此有「3馬赫怪獸」之稱，在低空也可以飛出1.23馬赫的速度。它是當今世上速度最快的攔截機，以驅逐最快速度超過3馬赫的美國SR-71「黑鳥」（Blackbird）偵察機聞名。

理論上，它的速度雖可達3馬赫，不過在高速下，機身卻有過熱解體的危險性。

此外，米格-31動力系統推力超強，但相對的也很耗油，由於機身尺寸較大，直到21世紀時，都還能接受各種升級改裝，被公認為是空中預警機和戰機的結合體。

近年俄羅斯持續增強軍力，從2010年起，逐步更換航電、飛控設備和新雷達，將米格-31機隊升級為米格-31BM。2010年8月，俄羅斯將現役的米格-31全數升級到米格-31BM的標準，並增加攜帶AS-17反輻射飛彈的能力。

而特殊改良型米格-31K，甚至能用以發射Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）高超音速彈道飛彈。

2014年9月19日俄羅斯派米格-31BM逼近阿拉斯加的北美防空區，誘使美國F-22戰機升空攔截，外界認為，莫斯科是要藉機載雷達捕捉F-22的雷達特徵，用以加強防空系統，還有其他戰機雷達的資料庫。

(中時電子報)

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文章來源：Mig-31 Interceptor Jet Crashes in Central Russia - Russian Defense Ministry

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