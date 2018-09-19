杜娃黎波邀女孩向壞男孩宣戰 3000名粉絲一起比中指

杜娃黎波粉絲多為年輕人，演唱會現場宛如電音派對。（蘇蔓攝）

友善列印
中時
杜娃黎波圖騰披巾做外裙混搭出新風格美感。（蘇蔓攝）
杜娃黎波圖騰披巾做外裙混搭出新風格美感。（蘇蔓攝）

23歲的英國流行歌手杜娃黎波（Dua Lipa）19日首度在台開唱，晚間8點15分在台北國際會議中心登台。她以〈Blow Your Mind〉、〈Dreams/No Lie〉開場，大呼：「台北！我要看到你們跳起來！」讓現場3000名粉絲立馬跳起跟著搖擺尖叫。

杜娃黎波頂著混血臉孔與模特兒般的好身材，昨以黑色緊身衣、白底緊身褲、圖騰披巾做外裙混搭出新風格美感，在台上與女舞者性感熱舞，令人目不轉睛。她上周在上海演唱時發生粉絲被保全拖出場外的驚魂事件，來台明顯格外開心與放心，台北是亞洲巡迴最後一站，她心花怒放問：「台北你們準備好要一起派對了嗎？」獨厚台粉首唱月初才發的新歌〈Electricity〉。

其他還包括One Kiss〉、〈Scared To Be Lonely〉、《格雷的五十道陰影：自由》插曲〈High〉，唱到New Love的時候說：「我還有3場秀這次的巡演就要畫下句點，我沒想過能有這麼多粉絲在台下跟我一起高歌！」

她以紅遍全球的〈IDGAF〉、〈New Rule〉做為安可曲，演唱前先播放一段影片，邀女孩們甩開生命中的渣男，大膽跟壞男孩宣戰，「給他們一根中指吧」，以少女教主之姿將全場氣氛沸騰到最高點。

(中時 )

爆抓姦男友提分手 張鈞甯曬「CP… 瑪麗亞凱莉錄影片問候台粉 10月…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。