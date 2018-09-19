縣市周花博門票半價！桃園、新竹簽署台中宣言響應花博

2018年09月19日 22:37 中時 盧金足

花博舉辦期間，今年12月10日至14日為桃園「縣市周」活動，新竹縣市為明年3月25至29日，活動期間於購票窗口出示身分證明文件，即享花博門票半價的優惠。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍（中）19日與桃園市長鄭文燦（左）、新竹市長林智堅簽署「台中宣言」。（圖／台中市府提供）

盧金足／台中報導

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日開幕，台中市長林佳龍19日帶領花博吉祥物石虎家族及歐米馬，前往桃園宣傳花博

，與桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅簽署「台中宣言」；市長林佳龍並公布今年12月10日至14日為桃園「縣市周」活動，新竹縣市則為明年3月25至29日，活動期間只要於購票窗口出示身分證明文件，即享花博門票半價的優惠，力邀北部民眾參與花博盛會。

林佳龍今日至桃園中壢銀河廣場，與鄭文燦、林智堅共同簽署「台中宣言」，響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活的理念。市府交通局長王義川、立法委員鄭寶清、桃園市議員黃傅淑香、彭俊豪也到場見證。

花博吉祥物石虎家族與歐米馬也到場賣力宣傳花博，並準備了玫瑰花送給現場民眾，更邀請桃園吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」合跳花博舞，展現迷人魅力，活潑、可愛的模樣博得滿堂掌聲。

林佳龍表示，今年12月10日至14日為桃園「縣市周」，新竹縣市則為明年3月25至29日，「縣市周」活動期間只要於購票窗口出示身分證明文件，即享花博門票半價的優惠；台中花博也是台灣的花博，邀請桃園及新竹的朋友們一起來台中逛花博，也希望透過花博讓世界看見台灣、台中的美好。

他說，台中花博以「花現GNP」為主題，代表Green綠色生產、Nature自然生態及People人文生活的理念，強調讓人與人、人與大自然間可以永續發展，希望透過花博，讓人們感受大自然的美好，聆聽花開的聲音。

而台中宣言背後代表的意義即是這樣的永續理念，希望能邀集100個城市簽署，目前響應的城市相當踴躍，期盼可以在開幕前達標。

鄭文燦表示，台中花博為了石虎保育改變展區，展現永續價值，也呈現出城市發展的新方向；台中花博同時在后里、外埔、豐原三個展區舉行，其交通接駁、各項服務等，都相當不容易，相信這次花博一定精采可期，他也會鼓勵市民朋友揪團到台中這座宜居城市逛花博。

林智堅說，台中給人的印象就是宜居城市，且氣候宜人，只要到過台中，都會喜歡上台中；台中花博也是台灣的花博，身為台灣的一份子，新竹不能缺席，他會號召市民參加台中花博，共同見證這場世界級的博覽會。

市府新聞局指出，台中花博將於今年11月3日至明年4月24日在后里、外埔及豐原三地同步登場，一開始籌辦花博過程中，因發現保育類石虎進而調整活動場地，展場由一分為豐原、后里與外埔，更為了保存后里馬場的古蹟與歷史建物而修改內容，也因此獲得園藝生產者協會肯定，將「台中國際花卉博覽會」冠名為「台中世界花卉博覽會」。

台中花博不只是一次性的展覽，而是改造台中成為綠色永續發展城市的運動，經市府團隊3年多的籌備，廣受各界期待，相信花博將讓世界驚艷、看見台灣的美好。

(中時 )