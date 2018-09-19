馬斯克又有新招 SpaceX火箭要為美軍發射太空武器

圖為今年2月SpaceX重型火箭在美國佛羅里達卡納維爾角太空基地發射。（圖／路透）

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中時電子報

由企業名人馬斯克(Elon Musk)創辦的太空運輸服務公司SpaceX聲稱，只要美國國防部提出要求，SpaceX公司願意為美軍運送太空武器到地球軌道上。

據美國《防務一號》網站報導，SpaceX公司的總裁兼執行長夏特威爾(Gwynne Shotwell)表示，如果被國防部詢問，該公司會考慮為美國政府發射武器進入地球軌道，這是為了保衛國家，當然會這樣做。伊隆馬斯克的火箭初創公司稱它可能加入太空軍備競賽。

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夏特威爾在美國空軍協會上發表這番談話時，聽眾席上爆出一陣熱烈掌聲。

報導說，美國軍方正在研究新技術，用以早期發現來自俄羅斯、中國或北韓的導彈，有些技術剛剛起步。另外也研究高能武器，例如中子射線集束槍或雷射武器等，用以擊落來襲導彈。

國防研究和工程部副部長格里芬(Michael Griffin)指出，希望到2023年時，美國可以有一個空基傳感器層來對抗俄羅斯和中國的高超音速導彈。她於7月曾表示，美國的對手選擇將太空武器化，而這就是美國的回應。

美軍戰略指揮部海頓將軍(John Hyten)曾指出，對超高音速武器反應的第一步必須是來自太空的傳感器層，看到超高音速武器唯一的方法是從太空，這不是技術挑戰，這是一項國家決策上的挑戰。

不過，在同一事件上，國防部政策副部長約翰．魯德(John Rood)的說法較為謹慎。他說，我們一直在研究這個問題，看看會有什麼相應的反應。海頓將軍所稱加速階段攔截的說法非常有吸引力，正因為這樣，我們正在努力研究。

(中時電子報)

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文章來源：SpaceX: We’ll Consider Launching Space Weapons If Asked

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