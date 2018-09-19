生活工場周慶下殺8折起 吸引消費者採購

2018年09月19日 22:16 中時 吳娮翎

生活工場熱賣商品drinkmate多功能氣泡水機，周慶期間原價4680元下殺2980元，再推出泡水機、專用氣瓶超優惠組合價3780元。（生活工場提供）

生活工場周慶全館8折起，VIP日再享滿2000折200。（生活工場提供）

生活工場周慶期間除了精選年度熱賣商品，用最大誠意下殺折扣，全館8折起，特價品、特殊品9折，全國門市購物滿額3000元贈簡約舒眠低反彈枕、滿6000元贈午餐時光便當盒套裝7件組、滿兩萬贈送日本Toffy 經典果汁機，首5天VIP日，會員再享消費滿2000元送200元，購物滿3000元享宅配免運費。

除此之外，熱賣的drinkmate多功能氣泡水機，原價4680元，周慶會員價2980元，還有讓人心動的氣泡水機、氣瓶組合價3780元，同時也將推出全新質感白色機型，提供給講求生活品質及美型時尚的消費者更多新選擇。超大容量可擺放23件餐具卻小巧精美不占空間的Haier小海貝家用全自動洗碗機，智慧全自動速洗功能，3D立體噴淋，洗滌無死角，不怕污垢殘留，洗碗快速方便又乾淨，原價1萬9800元，周慶會員享1萬5800元，再加贈Midea MINI食代微電腦電子鍋市價2290元。生活工場周慶，20日至11月19日。

(中時 )