瑪麗亞凱莉錄影片問候台粉 10月林口體育館開唱

2018年09月19日 22:26 中時 潘鈺楨

美國樂壇天后瑪麗亞凱莉即將於10月18日再度訪台，於林口體育館開唱。這不但是她久違的最新世界巡迴，無論嗓音還是體態都近乎完美，還是她時隔四年新單曲發佈后的第一次巡迴演唱會。她本人對於久違的台北行相當期待，還特地錄製影片問候台灣歌迷。

自7月美國賭城揭開世界巡迴演唱會序幕，瑪麗亞凱莉以美妙的體態與歌聲鄭重向世界宣告「我回來了」！賭城秀的精彩演出早已在網路擴散，獲得網友一致好評，瑪麗亞用努力以及實力閃耀回歸！

出道將近30年的瑪麗亞凱莉，在全球創下2億張唱片的驚人銷量，並在美國告示牌排行榜累積18支冠軍單曲，另有5項葛萊美獎、19項世界音樂獎、11項全美音樂獎和14項告示牌音樂獎等榮耀加身，樹立芸芸眾生難以超越的成績，堪稱當代最具代表性的女歌手。

這次瑪麗亞·凱莉2018亞洲巡迴演唱會預計將會巡演至新加坡、馬來西亞、澳門、大陸、泰國、日本等地，多地歌迷迫不期待再次現場感受天后魅力，很多場次門票即將售罄！台北場將於10月18日在林口體育館開唱。天后睽違台灣4年再度登台，歌迷能重溫經典歌曲的同時，還有機會第一時間現場聽到新作品的演繹。更多關於瑪麗亞凱莉2018台北演唱會的訊息可洽年代售票系統或主辦單位mono晧星文化臉書:monointl。

(中時 )