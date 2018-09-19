阿姑遭不堪言語辱罵 尪喊告陳松勇

2018年09月19日 22:22 中時 蕭雅玲

陳松勇出席中秋餐會，再度用不堪言語痛斥周遊。（蘇蔓攝）

周遊（阿姑）與老公李朝永18日出席資深藝人中秋餐會，兩人開心宣布下月將席開102桌，舉辦紅寶石婚，結果同桌的陳松勇看在眼裡不以為然，還痛斥兩人，讓阿姑氣到要對陳松勇提告。李朝永接受電訪表示，「大家都是認識的朋友，我們10月就要辦紅寶石婚，你身為藝人，總是要說點好話，留點口德，這樣觸人霉頭，還把我們講成這樣，且人身攻擊，真的很過分。」

李朝永透露，陳松勇早在去年中秋餐會就已當眾用不堪言語怒罵他與阿姑，「當時覺得他喝了點酒，不想跟他計較」，卻沒想到事隔一年，他喝了幾杯高梁，被記者一問，便再度用惡言罵人，才讓他與阿姑氣不過，他說：「我們跟他又沒有深仇大恨，也沒任何瓜葛、得罪他，況且他也沒演過阿姑任何一部戲，不知道他為何要對我們如此不友善。」

他表示，阿姑今年80歲，對台灣電視圈的奉獻，根本無人能比，每年中秋餐會三台總經理都會安排阿姑坐在主桌，陳松勇因為得過影帝，加上行動不便，因而也被安排坐同桌，原本是主辦單位的美意，卻意外衍伸陳松勇對阿姑夫妻的不友善，讓李朝永無奈說：「我們見到他還是會主動上前跟他打招呼」，這幾年他與阿姑投身公益活動、關懷弱勢，都是大家有目共睹，「我們不會因為他而不參加任何活動，但他（陳松勇）嘴巴講出來的話總要經過腦子，不能這樣隨便講。」才決定對他提告。

(中時 )