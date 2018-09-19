環境死角大改造！閒置空間綠美化！ 市議員參選人耿葳：「拒絕口水！拚鄰里建設」

台北市議員參選人耿葳 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

文山區興隆路四段興隆公宅陸續改建中，對面一大片隆起廢棄坡地，卻長期遭北市府財政局以鐵皮圍籬圈圍閒置，成為該區域環境髒亂與治安的死角。去年起，市議員參選人耿葳、明義里仇世屏里長共同邀集北市府相關局處會勘要將坡地周邊綠美化，歷經一年來多次協調，如今終於以木圍籬和杜鵑花植栽牆取代危險的鐵皮，並將封閉的陰暗空間開放給民眾，讓鄰里環境自然乾淨煥然一新！

台北市議員參選人耿葳 提供

台北市議員參選人耿葳表示，該大片閒置坡地長年無具體使用規劃，北市府遂以鐵皮圍籬阻擋進入，不僅有部分民眾會隨手往裡面亂扔垃圾，不穩固的鐵皮更有公共安全上的疑慮，甚至常有不明人士躲藏聚集，引起附近里民擔憂常向管區通報，儼然成為治安與環境上的死角。

台北市議員參選人耿葳指出，去年七月尼莎颱風來臨前，耿葳即接到當地仇世屏里長緊急通知，要我們提醒北市府該地鐵圍籬鬆動，為避免災情發生必須儘快處理，但北市府卻是敷衍漠視以對，果不其然，大風吹翻鐵皮，進而壓壞市民汽機車造成財損，因此，颱風過後立即召開會勘，要求北市府公園處與財政局共同將該坡地周邊重新規劃綠美化。耗時一年的協調，現在危險的鐵皮移除，改設置親近民眾的木頭圍籬和杜鵑花植栽牆，一舉解決過去各種環境問題。

台北市議員參選人耿葳 提供

台北市議員參選人耿葳強調，鄰里環境處心積「綠」，是耿葳的首要目標，擔任議員助理開始即特別重視地方上的綠美化建設，先前也在文山區試院里成功協調閒置空地闢建為公園綠地供民眾使用，相信一點一滴透過具體實踐深耕地方，拒絕口水打高空，才是喚回民眾認同的關鍵！

(中時電子報)

陳景峻辭北農 丁守中：吳音寧馬… 高雄》陳其邁民調贏韓國瑜2成6？…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。