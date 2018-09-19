環境死角大改造！閒置空間綠美化！ 市議員參選人耿葳：「拒絕口水！拚鄰里建設」

2018年09月19日 22:37 中時電子報 綜合報導

文山區興隆路四段興隆公宅陸續改建中，對面一大片隆起廢棄坡地，卻長期遭北市府財政局以鐵皮圍籬圈圍閒置，成為該區域環境髒亂與治安的死角。去年起，市議員參選人耿葳、明義里仇世屏里長共同邀集北市府相關局處會勘要將坡地周邊綠美化，歷經一年來多次協調，如今終於以木圍籬和杜鵑花植栽牆取代危險的鐵皮，並將封閉的陰暗空間開放給民眾，讓鄰里環境自然乾淨煥然一新！

台北市議員參選人耿葳 提供

台北市議員參選人耿葳表示，該大片閒置坡地長年無具體使用規劃，北市府遂以鐵皮圍籬阻擋進入，不僅有部分民眾會隨手往裡面亂扔垃圾，不穩固的鐵皮更有公共安全上的疑慮，甚至常有不明人士躲藏聚集，引起附近里民擔憂常向管區通報，儼然成為治安與環境上的死角。

台北市議員參選人耿葳指出，去年七月尼莎颱風來臨前，耿葳即接到當地仇世屏里長緊急通知，要我們提醒北市府該地鐵圍籬鬆動，為避免災情發生必須儘快處理，但北市府卻是敷衍漠視以對，果不其然，大風吹翻鐵皮，進而壓壞市民汽機車造成財損，因此，颱風過後立即召開會勘，要求北市府公園處與財政局共同將該坡地周邊重新規劃綠美化。耗時一年的協調，現在危險的鐵皮移除，改設置親近民眾的木頭圍籬和杜鵑花植栽牆，一舉解決過去各種環境問題。

台北市議員參選人耿葳 提供

台北市議員參選人耿葳強調，鄰里環境處心積「綠」，是耿葳的首要目標，擔任議員助理開始即特別重視地方上的綠美化建設，先前也在文山區試院里成功協調閒置空地闢建為公園綠地供民眾使用，相信一點一滴透過具體實踐深耕地方，拒絕口水打高空，才是喚回民眾認同的關鍵！

(中時電子報)