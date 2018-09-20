住宅竊盜逐年降低 白天宵小最容易上門

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民生竊盜與民眾日常生活切身相關，影響民眾對治安的感受最為直接，而民生竊報包括「住宅」、「公用設施」、「車輛零件及車內物品」、「農漁牧機具」、「農漁牧產品」及「電纜線」等6項案類。

警方統計，今年1至8月民生竊盜發生數計4575件，較去年同期減少558件(-10.87%)，其中以「住宅竊盜」減少544件(-18.19%)最多；破獲率90.27％，較上年同期增加3.56個百分點。近5年呈現發生數逐年下降，破獲率逐年上升的趨勢，顯示警方持續推動各項肅竊偵防措施獲得相當成效。

警方分析，近5年皆以「住宅竊盜」最多，占民生竊盜總數約5成5至5成9之間；破獲率以「農漁牧產品竊盜」最高，而「車輛零件及車內物品竊盜」破獲率增加最多。

今年民生竊盜發生場所以「住宅」2447件(占53.49％)最多，發生時間在白天8至16時就占42.43％，其中以「10-12時」居首，「12-14時」次之，「8-10時」第三。與傳統半夜容易遭小偷的觀念大相逕庭，警方表示，現在大多是雙薪家庭，白天無人在家，才令宵小有機會闖空門行竊。

警政署表示，防制民生竊盜是警方重點工作，會持續執行「提升住宅竊盜偵防效能執行計畫」加強偵防住宅竊盜，並落實住宅防竊諮詢工作，提升民眾居家安全防範意識及防竊能力；實施「農漁牧機具防竊刻碼」，增加歹徒銷贓困難度，並積極要求各警察局落實犯罪治安熱點分析，依轄區民生竊盜犯罪特性強化因應勤務作為，如對轄內具經濟價值的「農漁牧產品」地區整合警、民力規劃巡守加強防竊工作，另不定期辦理「同步查緝易銷贓場所行動工作」，以提升偵破能量、阻斷銷贓管道，亦藉由強化跨部會聯合稽查機制，擴大聯合查贓力量，保障民眾財產安全。

(中時 )

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