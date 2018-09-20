她月入28萬卻是一家之恥 妹妹結婚都被蒙在鼓裡

2018年09月20日 00:02 中時電子報 莊楚雯

日本AV女優雖然在片中受人喜愛，現實生活中卻處處遭受異樣目光，甚至被家人排擠、嫌丟人現眼。藝名「持田茜」的AV女演員しじみ（Shijimi），AV生涯內拍過200部以上，接受日本富士電視台紀錄片節目《ザ・ノンフィクション》專訪時，透露出道15年曾經最高月收入100萬日圓（約28萬元台幣），看似風光卻被家人斷絕來往，連祖父母過世、親妹妹出嫁了都不知道，被當作「一家之恥」。

《宅宅新聞》報導，しじみ會踏入AV界，是因為高中叛逆期和家人大吵一架，獨自離家出走到東京，被AV星探相中，開啟AV界生涯，但她卻非常後悔！身為「持田茜」AV女優，日子卻很悲傷，家人視她為「一家之恥」，聚會不找她、妹妹結婚、祖父母過世事後才知曉，媽媽雖然愛她，卻明白地說「是故意不要她參與家族大事」，希望她能顧及妹妹的幸福，家人的面子。讓しじみ（Shijimi）自嘲是自做自受，一意孤行要當AV女優才落得這種下場「我真的很傷心」。

現在她隱退成為一名獨立演員，出演情色電影、舞台劇、充當AV臨演，領著微薄薪水，出演舞台劇一次只有4000日圓（約1110元台幣）、AV臨演約2萬日圓（約5552元台幣）每天吃超商食物，擠在狹小公寓生活，與過去月入百萬日圓的生活大不相同。

AV達人「一劍浣春秋」在持田茜引退時發文過，介紹持田茜是走重口味路線出道，為當年最具代表性的重口味女優之一，「據說她本人一直非常享受於『被虐』的快感中，所以才能在重口味的作品中演出極為自然，甚至樂在其中。」一劍浣春秋回憶，當年她全盛時期AV作品一部接一部，還上電視接通告，事業得意。

(中時電子報)