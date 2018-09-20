高雄》陳其邁、韓國瑜差距縮小 吳子嘉揭內幕

陳其邁（右）、韓國瑜（左）。（圖／本報系資料照片）

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中時電子報

根據媒體最新民調顯示，高雄市長年底選情，國民黨高雄市長候選人韓國瑜僅以2.6%些微差距，落後民進黨高雄市長候選人陳其邁，與先前媒體民調相比，再度縮小差距。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，陳其邁把高雄贏局玩到韓國瑜現在急起直追，變成緊張局勢，這與綠營的自大、分裂脫不了關係。

據《蘋果》委託世新大學民意調查研究中心於9月16日進行的電話調查，這份最新民調顯示，韓國瑜支持度31.2%，陳其邁33.8%，韓國瑜以些微差距落後陳其邁2.6%。相較於《TVBS》9月17日公布8月31日至9月14日所進行的民調，韓國瑜支持度35%，陳其邁39%，雙方差距4%，之間差距更是縮小。

吳子嘉在政論節目「年代向錢看」表示，今天這份民調只是顯示冰山一角，冰山下隱藏著更大危機跟隱憂，他認為，這份民調是目前以來最驚悚的民調。主持人陳凝觀提問，「那鐵票只會在2018生鏽嗎？2020年不生鏽嗎？」吳子嘉認為，這需要從戰略問替跟戰術問題來看。

吳子嘉分析，民進黨的年底選戰敗局形成，這是戰略問題，高雄選情還要從戰術問題來看，原本躺著選就會贏，所以打黨內初選的時候廝殺非常嚴重，派系鬥爭非常激烈，最後透過協商，陳其邁才勝出代表綠營參選，這也是另一種政黨輪替出現。

吳子嘉直指，只要任何一個政黨發生內鬥，形象一定崩壞，黨內同志殺得刀刀見骨，不論民進黨、國民黨，民眾一定反感。如今韓國瑜代表藍營參選，綠營覺得自己還能躺著選不處理，這也就犯了2014年國民黨在桃園所犯的錯，最後反而由鄭文燦勝出，現在的情勢反而幫助韓國瑜的氣勢，加上823南部淹大水，高雄滿目瘡痍，就當年柯文哲之於台北市，只不過這次是在綠營鐵票倉的高雄真實上演。

(中時電子報)

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