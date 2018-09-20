昔日男神現在變這樣 自曝感情最大缺點

2018年09月20日 00:36 中時 洪秀瑛

鍾漢良臉上有戲。（愛奇藝台灣站提供）

鍾漢良（左）和孫怡。（愛奇藝台灣站提供）

鍾漢良主演的都市情感劇《涼生，我們可不可以不憂傷》日前舉辦發布會，眾演員齊聚一堂，在劇中飾演完美總裁程天佑的鍾漢良，被主持人逼問一定要為這個角色提出一個缺點，鍾漢良原本緩緩說，程天佑是個隱藏自己想法很多的人，在女主角身邊默默陪伴，接著可能越想越不對，直接怒回：「其實就是等待啦，你等、你耗在那邊，大家都走了嘛，別人都走光了，我還站在這裡，就我啦。」笑翻現場。

鍾漢良在現場也零偶包演出，一段比手畫腳的橋段要比出枝繁葉茂的柿子樹，鍾漢良的揣摩卻好似生長中的海草，而表演冬菇時，卻狀似一隻大猩猩，完全拋開高冷男神形象。

在《涼》劇飾演完美總裁的鍾漢良，首次遇到姜生卻一秒變最衰暖男，兩人第一次相遇就被她吐一身，因不放心拋下她只得帶回家照顧醉女一晚，隔天還充當司機送姜生去上學，還幫她跟老師圓謊，最慘的是還被喊為：「天佑大叔。」一向對自己劇中服裝要求很高的鍾漢良，首播中也化身為行走的衣架子，共計換了7套服裝，從出場的牛仔休閒風、知名品牌的藍色長風衣、CEO西裝風等都讓影迷大飽眼福，直呼這根本鍾漢良私服大賞。

《涼生》首播後於微博話題累積突破15億次閱讀，屢登話題榜首，被譽為今年期待值最高的電視劇。而片頭曲《不憂傷的愛》由鍾漢良獻聲演唱，還自掏腰包拍攝個人版MV，1小時內空降微博亞洲新歌榜季軍。《涼生我們可不可以不憂傷》於愛奇藝台灣站全網獨播，每晚12點更新2集。

(中時 )