恐怖情人尾隨200公尺求復合 小模用「這張」把他送進警局

2018年09月20日 07:17 中時 胡欣男

劉姓男子為挽回與小模女友的感情，明知對方已聲請暫時保護令，仍苦苦糾纏，不僅數度到其社區大樓「堵」人，日前更駕車尾隨小模200公尺，哀求：「聽我說幾句話好嗎？」因他曾毆打小模成傷，小模嚇得報警，靠著之前聲請的家暴保護令，將劉送進警局，詢後依照違反保護令移送法院。

24歲劉姓男子在台北市內湖經營網路直播經紀公司，媒介直播主在大陸直播平台曝光。他與曾是「17直播」主、外型亮眼、身材火辣的27歲胡姓小模交往數月，7月時兩人因個性不合爭吵，劉竟棘手摧花，抓狂毆打女友，甚至拖行、壓制在地，還抓女友頭去撞牆。

胡姓小模憤而分手並驗傷提告，向法院聲請暫時保護令，劉不得直接或間接騷擾她，須遠離其住處至少50公尺。劉不甘分手，哀求復合，數次到小模住家社區等人，並以繳房租、換機上盒、送信等藉口，意圖讓管理員放他上樓，所幸未得逞。

上周日晚間，胡姓小模徒步經過住家附近的大直星巴克咖啡店，發現劉竟駕車在店外等候。她嚇得快步逃離，豈料她跑了200公尺，劉竟也駕車尾隨200公尺，她邊走邊打電話報案，「警察先生，我有危險，我前男友開車一直跟蹤我！」

轄區大直派出所員警到場，小模出示法院核發的暫時保護令，要求警方法辦。劉告訴員警，他非惡意騷擾，只是想跟前女友談工作的事，因前女友也是直播公司的股東，他還準備一張主播合約，希望前女友能重回直播平台，一起打拚。

目前在IG仍有9萬多名追蹤人氣的胡姓小模，現已淡出直播圈。她心有餘悸供稱，恐怖情人凶殺案新聞那麼多，劉男對她有傷害前科，擔心又對她不利，不想再見面。

雖然劉出示親筆信，字裡行間充滿對胡女的愛意，「只有妳能讓我生命完整。」表示絕無傷害胡女的惡意，積極挽回，但警詢後仍依違反保護令移送。

(中時 )