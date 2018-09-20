惡狼緩刑不知悔改 扮皇帝連戰少女姊妹花

2018年09月20日 02:09 中時電子報 吳家詮

北部地區有一名犯有性侵前科的男子，緩刑期間生性不改，再次誘騙一對未成年少女到住處玩性愛遊戲，而且大搞3P連續激戰2女，而這對閨蜜女孩相互輪流「休戰」伺候這位大葛哥，讓他享盡「皇帝」癮，不過夜路走多了，總會遇到鬼，當他惡性不改，又騙了另一名女童嘿咻後，被這少女發現，一狀告進法院，終於讓這頭色狼送入牢裡。

據承辦人員透露，這名色慾衝腦的男子，相貌堂堂，因此頗有女孩子緣，他就是藉著這點優勢，四處與無知少女交往後，就誘騙上床偷嚐禁果，早先就因性侵案被法院判刑1年，緩刑4年須保護管束。

在緩刑期間，這名男子還不知道克制，仍然到處拈花惹草，專找無知的未成年少女下手，去年以介紹工作為由，邀約一名少女到他家，少女害怕被騙，找來閨蜜陪同前往，未料，被告喜出外望外，沒想到約了一人還來一對。

被告先以時間太晚，將這對少女留在家中過夜睡覺，凌晨，男子見時機到來，據《蘋果》報導，該男子先和其中一名少女盡情在床上激戰，完全部不顧另名少女被吵醒，爭著眼看著他們滾床單；就當完事後，不料，色男子竟然抱起另名在旁「觀戰」的少女，又如法炮製記戰了一回合。隔天還威脅她們不可說出去，而被害少女因為害怕被家人知道，也都未敢告訴他人。

未料，食髓知味的犯嫌，在同年又邀了另名女童到他上班處聊天，再次性侵了少女，少女受辱回家告訴父母，才讓連續的惡行曝光。案經法院審理，認為被告已有性侵前科，於緩刑期間再犯，嚴重影響被害少女身心健全發展，造成兩性關係錯誤認知，且未與被害人達成和解，因此合併判處4年5月徒刑；仍可上訴。

(中時電子報)