專訪／李國毅出道12年仍不喜歡演戲　享受「痛苦中不斷前進」

2018年09月20日 05:51 中時 林淑娟

李國毅。（盧禕祺攝）

李國毅。（盧禕祺攝）

李國毅。（盧禕祺攝）

李國毅。（盧禕祺攝）

李國毅在《麻醉風暴2》飾演天才外科醫師。（公視）

李國毅12年前第一次演戲，便以電影處女作《單車上路》獲得新加坡亞裔首作電影節最佳男演員獎，被讚有演戲天賦的他，竟然事隔12年才再次與獎項結緣，今年以《麻醉風暴2》首度入圍金鐘獎男主角獎的他說，宣布入圍的當下，心情與其說是開心，不如說是鬆一口氣，「好險，否則這次被周圍的人捧成希望濃厚，如果沒入圍，會很尷尬，而且還要安撫大家！」

《麻醉2》的熊森（熊崽）並非他這12年來演過的角色中難度最高，卻是他需要付出最多努力的角色。李國毅表示，以前的自己不懂表演，只是運氣好，很多戲完全靠天賦撐著，但這部戲他知道不能再像小時候那樣懶惰、再用天賦支撐，「拍《麻醉2》時，處在一個高壓的狀態，如果不是親自接觸，還不知道有人這樣拍戲、如此力求真實。」

「我有兩個月時間天天都在上醫學課、饒舌樂，到醫院急診室駐點、跟著主治醫師巡房，戴著口罩像實習生般跟著去看診，每天清晨7點半晨會跟著開會，還要看所有手術過程的live。不知道自己怎麼撐過來的，這麼短的時間，卻要做醫學系學生7年做的事，很擔心自己到底像不像，一度覺得自己快轉不過來了」。但劇組整體氛圍營造得太努力、太拼、太認真，每個人每天都希望多學一些什麼，大家都好努力，在這樣的氣氛下，他也希望自己的加入，就算不一定有加分，至少能不扣分，這是他對自我的期許。

他說，出道至今中間有好幾年都在演偶像劇，這次是真的很想試試看不一樣的劇種，讓大家知道：「李國毅不只可以演偶像劇，還有更多武器，可以依照劇種不同，進行表演上的切換！」

這12年來，他也曾長期對演藝工作處於迷惘、不踏實，找不到熱情與施力點，他坦言是自己心態有問題，「我一路走來非常幸運，卻沒有好好正視自己的幸運」。直到入伍當兵，才讓他找到對表演的熱情。當時他考上藝工隊演員組，「同袍裡只有我一人有實務經驗，其他人都是大學戲劇系科班出身，但他們都好努力、對戲劇的鑽研比我認真100倍，他們不斷在充實自己、為自己的劇團找觀眾。我才開始反思，我擁有這麼多機會，為什麼不好好珍惜？再不努力，我憑什麼擁有粉絲？」心態改變後的他，退伍後馬上遇到電影《世界第一麥方》，把在軍中學到的想法用在這部電影上，也終於找到對演戲的熱情。

李國毅坦承，當兵之前的他沒有很喜歡演戲，直到現在還是不喜歡，「但我可以從演戲的壓力下找到一種更認識自己、更有成就感的方式，我很享受這種痛苦但不斷前進的感覺。雖然還沒找到真正喜歡做的事，但目前演戲是我最大的興趣！」那演戲會變成一輩子的職業嗎？他說：「這我不敢肯定，但我只要投入劇組，一定會比誰都認真，並努力提醒自己，不要變成公務員心態！」

即便拍戲已12年，但他透露，直到現在，每次剛進一個劇組，給自己的壓力都大到幾乎爆炸，每一次都是痛苦的過程，「可是一次又一次撐過來，我就會變成更強的人」。

其實戲劇裡的李國毅與私下的他個性南轅北轍，「我一直都不愛出風頭，也不愛站在第一線受矚目，我不太懂自己、也沒有自信，只想藏拙。我是在接觸表演後，才敢真正正眼看著人家講話」。他發現自己只有在演別人時最放鬆、最開心，因為對演戲以外的其他能力沒那麼有自信，所以他很喜歡在劇組內的生活，「大家為了同一件事一起努力，共同目標是把戲拍好，那時的我感覺最自在！」

(中時 )