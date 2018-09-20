9／20三大報頭條要聞

2018年09月20日 07:29 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●民進黨執政後，推動年金改革打擊公務員士氣，眼見選舉逼近，綠營高官公然利用行政資源設計對手、輔選自家人，行政不中立事件令公務員再也無法忍受，爆料事件頻傳。國民黨台北市議員參選人羅智強昨指控，屏東縣府發言人黃建嘉逼迫公務員配合選舉，「吹哨者」看不下去，錄音蒐證，提供外界了解黃的惡形惡狀，黃建嘉在2小時後請辭。

●文金峰會出現重大突破！南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩19日簽署《平壤共同宣言》，承諾消除朝鮮半島戰爭風險，共建無核和平家園，形同簽訂了「互不侵犯協定」。金正恩並將在近期訪問首爾，成為歷史上第一個訪問南韓的北韓最高領導人。為了顯示兩韓一家親，金正恩今日將親自陪同文在寅登上朝鮮民族聖山白頭山（即長白山），雙方並宣布將共同申辦2032年奧運會。

●我駐大阪辦事處處長蘇啟誠14日輕生後，政府將矛頭指向假新聞。依據蘇啟誠生前提報外交部的檢討報告，提及他未能採取適時、適切對應措施，深感有愧職守，願坦然受處。我駐紐西蘭前代表介文汲昨表示，「通常寫檢討報告，就是處分的節奏」，加上還要開檢討會，種種訊息都指向蘇確實有錯。

●行政院統計假新聞「再增一椿」！行政院祕書長卓榮泰昨在民進黨中常會報告表示，行政院5月10日成立即時新聞澄清專區，迄今查出712則假新聞、假消息，平均1個月180則；但3個小時後，行政院「澄清」算錯了，1月起至昨日，累積各部會假新聞加昨晚更正的那一筆共729筆，「特此更正，並向各界致歉。」

◎旺報

●大陸此前推出居住證引起台灣一陣熱議，其中有綠營民代施壓，要求政府除籍申請居住證的台人。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正昨日表示，陸委會尊重外界對申領者除籍、限制任公職等多元意見，但考慮到在陸國人未必都是自願申領，這樣的做法會有「一刀切」、將國人往外推的疑慮。政府希望在申報登記制做法上，強化安全管理配套措施，找到最大公約數與平衡點。

●陸委會副主委邱垂正說，應對台胞居住證措施，會求取最大公約數，我們認為，這是在深綠對居住證的一片追殺聲中，終於有理性的聲音，為了兩岸關係好、台灣人民過得好，任何的政策轉彎都該被鼓勵。

●南韓總統文在寅訪問北韓並與北韓領導人金正恩發表《平壤共同宣言》，推進北韓半島無核化進程。大陸媒體《環球時報》認為，文在寅訪朝取得成功，然而這種成功必須要轉化成接下來促華盛頓修正態度的新成果，才能形成長久意義。歷史證明，朝韓關係能部分影響朝美關係，但朝美關係對朝韓關係的影響往往是決定性的，「首爾的遊說重點最終要放在華盛頓」。

●美媒指出，大陸第一艘自製航母下水進行試航後，鞏固了其作為一流海軍強國的地位。但中國在一些航母關鍵領域上的努力，相比美國仍存在不足。如「遼寧號」航母訓練艦，中國雖然已於2016年年底宣布其已經做好戰鬥準備，但美國評估其僅能用於針對地面部隊的有限作戰。

◎工商時報

●貿易戰利空現鈍化之跡，美股全面反彈，外資大舉加碼106億元，激勵台股昨（19）日收復年線，站回10,800大關，台積電、鴻海及大立光三王回神，帶動權值股一吐悶氣，台灣50成分股幾乎都收紅，成交值放大至1,330億元，指數一度大漲逾百點，終場上漲97點，收在10,857點。

●由旺旺中時媒體集團與大陸新華社共同舉辦的「2018兩岸新經濟論壇」，今（20）日在北京舉行，時值中美貿易摩擦升級，與大陸全力推動經濟、金融改革之際，兩岸重量級企業家將針對各方關注的新情勢，在論壇中交換意見。值得注意的是，大陸政策主管機關國家發改委副主任、統計局局長寧吉喆亦特別與會並發表專題演講，可望為兩岸企業界提供最新的政策解讀，助力企業開發更多新商機。

●國際金融海嘯爆發剛屆滿10周年，如今是否重演那種金融危機戲碼，正在受全球財經界所熱烈討論。而當前中國大陸經濟走弱事態，受到高度關注，甚至有些主流外媒（如華爾街日報）認為，大陸是下波國際金融危機引爆點之一。對此，我們平心而論，大陸從未有引爆國際金融危機的「前科」，只是，近期大陸露出的「停滯性通貨膨脹」苗頭，的確不可輕忽。大陸本身必須拚全力，防堵這種「滯脹」苗頭滋長，否則恐怕觸發海內外金融大震盪。

●台灣國際智慧能源週（2018 Energy Taiwan）昨（19）日開幕，總統蔡英文致詞表示，太陽光電已是台灣成長最快的再生能源之一，成長率近140％，今年太陽光電尖峰發電量已多次超過1部核能機組，對於2025年太陽光電總裝置容量超過20GW，深具信心。

(中時電子報)