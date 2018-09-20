連假鋒面到 吳德榮：周一起北台灣陰天有雨 賞月機率低

2018年09月20日 07:35 中時電子報 戴安瑋

中秋連假即將來臨，氣象專家吳德榮表示，受東北風南下影響，中秋夜北部、東北部「烏雲掩月」，天氣不理想；東部、東南部會受干擾、但還有一點機率；相對而言，中南部明顯優於其他地區，但偶爾也會被雲層遮蔽。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今明兩天仍是秋老虎續發威天氣 中秋夜烏雲掩月。

他說，週六(22日)東北風尚未抵達，天氣仍晴朗，高溫約33至35度；但大氣趨不穩定，午後對流的機率提高、範圍擴大。週(23)日下午起鋒面及東北風南下，北台灣轉有雨，氣溫稍降；中南部為午後有局部陣雨的天氣。

中秋節至下週三(24至26日)北台灣陰天有雨，天氣較涼；東部、東南部為多雲有局部雨，氣溫稍降；中南部則仍為午後有局部陣雨的天氣。故對於中秋節的賞月活動而言，北部、東北部「烏雲掩月」，天氣不理想；東部、東南部會受干擾、但還有一點機率；相對而言，中南部明顯優於其他地區，但偶爾也會被雲層遮蔽。

中央氣象局表示，下周日至下周三鋒面通過及東北風增強，北部及東北部氣溫將逐日下滑，高溫會下降到26、27度，低溫更有機會來到22、23度；下周日到下周二北部及東北部下雨時間長，雨勢明顯，有雷雨發生的機率，而花東也會有短暫陣雨，中南部則維持多雲午後局部雷陣雨的天氣，下周三各地的降雨有機會稍微舒緩些。

(中時電子報)