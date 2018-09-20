民進黨年底會慘輸？網友分析這四點是關鍵

促轉會副主任委員張天欽的東廠說，對民進黨立推轉型正義的形象大傷，更有可能影響年底的選情。（圖／本報資料照，杜宜諳攝）

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中時電子報
/整理報導

民進黨在2014的縣市長選戰中，拿下十三席，台中跟桃園更因此從藍天變綠地。如今，四年過後，執政的民進黨執政不力，更因白綠分手、促轉會問題、駐日大使謝長廷荒腔走板的行徑等，都讓網友直指民進黨年底會慘輸！

網友於批踢踢PO文表示，這期間發生許多事，真的會讓民進黨年底選情輸很慘。首先，白綠分手，民進黨和台北市長柯文哲撤底翻臉，不利民進黨選情。其中資深媒體人吳祥輝炒的器官移植案，這四年前連勝文就炒過了，現在吳祥輝再炒，會有用嗎？

還有北農總經理吳音寧的事情，鬧到現在，吳音寧真的後台夠硬，總經理不走，居然是董事長辭職！而且還是自家民進黨的人辭去董事長？《美麗島電子報》董事長吳子嘉就提到，這些事情會讓台北市流失兩成中間選民的選票，所以難怪為何民進黨的市議員不敢跟姚文智同台，連蘇貞昌都不敢靠過去。

其次是促轉會的問題，網友表示民主進步黨上任後打大壓異己比國民黨還嚴重，過去罵國民黨專治威權，現在，民進黨還有臉罵嗎？

再者大阪關西機場的事件，不管大陸有沒有派巴士到關西機場那則假新聞，這都不是重點。重點在於謝長廷一直把責任往外推，推到大阪處長受不了上吊自盡。都是在卸責，還推給名嘴，都是名嘴亂放話，真不知道該怎麼講！

最後則是最近的民調讓網友預估台中和高雄有可能綠地變藍天，而彰化縣則是國民黨候選人王惠美當選，嘉義市雖然國民黨分裂，但由於蕭淑麗和蕭家班在嘉義市評價的關係，估計還是國民黨黃敏惠當選。

綜合以上幾點，網友認為民進黨在今年年底的選戰結果會很慘。

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址

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