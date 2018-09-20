離譜！女房客醉倒房內 竟遭色服務生性侵兩次

女房客醉倒房內，竟遭服務生闖入性侵兩次。(非事發示意圖／達志影像)

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中時電子報

一對情侶一同住進飯店，女子喝醉回到房間，沒想到飯店服務生竟趁女子的男友不在房間裡，自行開房闖入對女子性侵兩次，且第一次做完，隔了12分鐘再度進房性侵第二次。

這起女房客遭飯店服務生進房性侵事件，發生在中國大陸陝西，據當地《都市快報》報導，受害女子的王姓男友表示，他到西安找朋友玩，9月6日當晚他與女友都喝到隔天凌晨，因為喝了不少，就入住酒店，他與女友住5樓，其他朋友住7樓，因為自己沒有睡意，把未婚妻安頓好後，就到朋友房間聊天，還交代服務生說「我女友喝醉了，有狀況就去702房間找我。」。沒想到這句話卻留下了禍根，讓服務生「有機可乘」。

情侶難以相信竟會在飯店裡，發生酒醉女房客遭服務生性侵事件。(圖／翻攝自都市快報)

王男7日早上回房，看到女友還沒醒酒，卻發現床上多了張房卡，且是員工才能打開所有房間的總房卡，王男說「後來我查看了監控，7日淩晨5時30分至6時，有名服務生拿著總房卡，兩次進入未婚妻的房間，每次都在裡面待了5分鐘左右。」，於是向警方報案。

警方獲報立即將酒店服務人員控制，並陪同王男的女友前往醫院檢查身體，經警方訊問，這名色服務生坦承趁女子喝醉，拿酒店的總卡進入房間對她性侵。

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(中時電子報)

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