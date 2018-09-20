姚蘇得票率超驚人！彭文正民調被打臉：不愧台大教授

彭文正自辦台北市長選舉民調結果。(取自彭文正臉書)

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中時電子報
/綜合報導
彭文正自辦新北市長選舉民調結果。(取自彭文正臉書)

年底九合一選舉進入白熱化階段，各家民調紛紛出爐。日前有政論節目做call in民調，台北市姚文智的支持度比丁守中和柯文哲票數相加還要高出近20倍。節目主持人彭文正昨天進一步在臉書貼出兩張圓餅圖，指台北市姚文智得票率92.65%，新北市蘇貞昌得票率91.02%。貼文一出，不但網友嘲諷「自欺欺人」，國民黨前立委蔡正元也諷刺說，即使作票也很難有這麼高的得票率，彭文正不愧是台大教授！

針對彭文正的臉書PO文，網友紛紛留言：「請找一個有公信力的民調公司來辦好嗎....這一看就知道做牌的我的天，你把92%換成柯我也不信阿，當年的扁馬也都不可能到如此極端，姚有辦法？別瞎掰了好嗎」「一看就知道是假的與有問題的民調，從霉體出來不意外，但是從一個大學教書者散佈出來，簡直就是把曾經聘他教書的大學、「大學教書者」與「被其教過學生」的名譽、分析判斷力放在地上賤踏！」

蔡正元稍後也在自己的臉書轉貼彭文正的民調圖，並打臉說，彭文正的全民公投，姚文智得票率92.65%，蘇貞昌得票率91.02%，即使作票也很難有這麼高的得票率，彭文正不愧是台大教授！

2014年選舉，台北市柯文哲因民進黨禮讓而以85萬3,983票大勝，實際得票率57.16%，新北市朱立倫以95萬9,302票力克游錫堃獲得連任，得票率50.06%。如今彭文正做民調，高逾九成的得票率一出，很難不令全台驚呆。

(中時電子報)

文章來源：蔡正元臉書

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