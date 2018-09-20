反制川普貿易戰 馬雲：不為美國創造百萬工作！

2018年09月20日 08:37 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞報導，曾在川普（Donald Trump）當選總統之初、親自赴紐約與他會談，阿里巴巴創辦人馬雲（Jack Ma）日前接受專訪時表示，他對川普執意打響貿易戰和懲罰關稅相當不滿，「當年他曾許下投資美國、並為他們帶來至少百萬個工作機會；但那個前提、是在中美關係友好之下，如今的局勢，我們的諾言恐將無法兌現。」

MAJOR: Alibaba CEO Jack Ma Speaks After Meeting with Donald Trump at Trump Tower - FNN

剛剛宣布接班人計畫的馬雲，對於川普的手段相當不滿，他認為、懲罰性關稅會影響中美兩國數十億美元以上的物資和貨物貿易，造成許多合約面臨破局；而這個爛攤子產生的後果，最嚴重恐將對未來十年造成不良的影響。「但阿里巴巴仍將繼續努力，為中美兩國的貿易做出一番努力！」

不滿川普的貿易戰政策，馬雲（圖右）表示、將不願兌現當年為美國創造工作機會的「承諾」。（圖/美聯社）

去年（2018）1月赴美國紐約的馬雲，在川普大廈（Trump Tower）內與當時剛剛當選總統的川普進行會面，並在同日高調公開宣布，阿里巴巴將為美國創造100萬個工作機會。此番話當下嚇壞了眾多美國媒體，因為一旦實現、阿里巴巴將成為全美僱用最多人力的單一民間企業。

但隨著美國不斷祭出對中國大陸貨物加稅清單，從一開始的500億美元（約1.53兆台幣）、後面又增加另一批2,000億美元（約6.13兆台幣）的名單，造成大陸為對抗自保，不只向世貿組織（WTO）提交訴訟，更於日前也同樣對600億美元（約1.84兆台幣）的美國貨物加收5至10%的「懲罰性關稅」，兩大國的貿易衝突愈演愈烈，也讓雙邊的民間企業大喊吃不消。

(中時電子報)