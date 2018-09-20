反制川普貿易戰 馬雲：不為美國創造百萬工作！

去年1月份，當時剛剛當選美國總統的川普（圖左），於紐約和馬雲（圖右）會面。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據美國CNBC新聞報導，曾在川普（Donald Trump）當選總統之初、親自赴紐約與他會談，阿里巴巴創辦人馬雲（Jack Ma）日前接受專訪時表示，他對川普執意打響貿易戰和懲罰關稅相當不滿，「當年他曾許下投資美國、並為他們帶來至少百萬個工作機會；但那個前提、是在中美關係友好之下，如今的局勢，我們的諾言恐將無法兌現。」

「時間短卻印象深刻」 美A片女星回憶與川普風流事

MAJOR: Alibaba CEO Jack Ma Speaks After Meeting with Donald Trump at Trump Tower - FNN

剛剛宣布接班人計畫的馬雲，對於川普的手段相當不滿，他認為、懲罰性關稅會影響中美兩國數十億美元以上的物資和貨物貿易，造成許多合約面臨破局；而這個爛攤子產生的後果，最嚴重恐將對未來十年造成不良的影響。「但阿里巴巴仍將繼續努力，為中美兩國的貿易做出一番努力！」

不滿川普的貿易戰政策，馬雲（圖右）表示、將不願兌現當年為美國創造工作機會的「承諾」。（圖/美聯社）

去年（2018）1月赴美國紐約的馬雲，在川普大廈（Trump Tower）內與當時剛剛當選總統的川普進行會面，並在同日高調公開宣布，阿里巴巴將為美國創造100萬個工作機會。此番話當下嚇壞了眾多美國媒體，因為一旦實現、阿里巴巴將成為全美僱用最多人力的單一民間企業。

但隨著美國不斷祭出對中國大陸貨物加稅清單，從一開始的500億美元（約1.53兆台幣）、後面又增加另一批2,000億美元（約6.13兆台幣）的名單，造成大陸為對抗自保，不只向世貿組織（WTO）提交訴訟，更於日前也同樣對600億美元（約1.84兆台幣）的美國貨物加收5至10%的「懲罰性關稅」，兩大國的貿易衝突愈演愈烈，也讓雙邊的民間企業大喊吃不消。

(中時電子報)

文章來源：Alibaba's Jack Ma backs down from promise to Trump to bring 1 million jobs to the US

更多精彩新聞請見國際頻道！
影》萌萌小雪豹往下一跳 雪豹媽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。