NBA》又鬧出走！吉米巴特勒跟灰狼提出交易申請

吉米巴特勒竟在此時丟出「賣我」的震撼彈！(美聯社)

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中時電子報

又有NBA球星喊「賣我」了，這次換成吉米巴特勒！在仔細思考數周後，巴特勒20日正式跟灰狼總教練兼籃球營運總裁席波迪提出交易申請，期望能在新球季熱身賽前被交易出去，目前傳出他的心儀球隊包含籃網、快艇與尼克！

其實吉米巴特勒想要離開灰狼，早就算是公開的秘密，他在今年4月就跟灰狼老闆泰勒密談，隨後又傳出跟唐斯、威金斯兩名灰狼年輕主力嚴重不和，沒想到他在19日跟席波迪會晤後，竟會直接表達不想繼續留在灰狼的堅定立場。

原本先前謠傳吉米巴特勒明年夏天將跟塞爾提克後衛厄文攜手跳槽尼克，如今巴特勒不想多待灰狼1年，反而讓他可以跳槽的目標產生變化，根據《ESPN》資深記者沃納洛斯基搶先爆料，目前快艇是巴特勒最有興趣想要加盟球隊。

沃神強調，儘管尼克也有考慮招募吉米巴特勒，但尼克先前整個夏天都很篤定(或稱毫無動作)，不會為了直接簽下球員付出任何球隊資產，今年夏天才從《Yahoo Sports》跳槽《The Athletic》的記者沙拉尼亞也爆料熱火考慮招募巴特勒。

無論如何吉米巴特勒挑在當前新球季熱身賽即將開打前夕，丟出這顆震撼彈，也將可能再次改變球隊強弱版圖，接下來就看他能否搶在新球季開打前順利走人了！

(中時電子報)

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