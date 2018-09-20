假新聞政府說了算？！戴資穎臉書發文也成假新聞

2018年09月20日 08:59 中時電子報 高德順

行政院秘書長卓榮泰昨(19日)赴民進黨中常會報告，提到「假新聞」影響國家安定，政院5月迄今已查出712則假新聞、假消息，平均一個月近180則。政院昨晚坦承計算錯誤，平均數沒有那麼多，應該是120多則，為此致歉。實際檢視政院「即時新聞澄清專區」，發現政院不止算數差，連羽球世界球后戴資穎的臉書發文，竟也被認定成「假新聞」澄清！網友感謝行政院用心良苦，先示範一次假新聞給大家看。

戴資穎臉書對台灣體壇有感而發的文章，教育部提出澄清(圖／擷取自行政院官網)

根據政院「即時新聞澄清專區」，戴資穎上月替台灣拿下亞運史上首面金牌後，在臉書感性發文表示，台灣的體育成績是進步了，但整個體育環境仍有待加強。行政院立即在「即時新聞澄清專區」發文回應，強調體育署以充分支援每一位選手需求為目標，並兼顧安全考量，但這也被政院算入所謂「假新聞」。

不只如此，日籍人士「藤井實彥」日前腳踹慰安婦銅像，行政院也透過「即時新聞澄清專區」處理，其他包括：「慎選婚媒服務 勿信個人廣告」、「節制塑膠吸管 不是限制珍珠奶茶」等五花八門內容，也統統上榜。

綜觀政院即時新聞澄清專區，並不是件件都是憑空杜撰的內容，多半是與政策相關，可受公評，但行政院要求所屬各部會即時澄清，公務員成天忙澄清「假新聞」。網友表示，「假新聞」的法律定義為何？到現在還是語焉不詳，聽起來應該是「對民進黨不利的新聞，都是假新聞！」，現在開始要祭出「鉗制言論自由」的法律規章，民進黨已經蛻變為法西斯納粹獨裁政黨，毫無疑問！

(中時電子報)