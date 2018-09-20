國際品牌響應台中花博 推港澳專屬方案

2018年09月20日 09:09 中時 陳世宗

觀光旅遊局在記者會上，推出「一程多站 順遊花博」旅遊模式；向香港民眾行銷台中，體驗兼具人文、藝術、自然、景觀與生活質感的城市。（陳世宗翻攝）

「2018台中世界花卉博覽會」將於11月登場，為向世界行銷花博，並將台中推到國際上發光發熱；台中市政府觀光旅遊局19日在香港尖沙咀彌敦道美麗華商場之My seasons四季薈─My Day，舉辦「2018台中世界花卉博覽會 城市 × 品牌 國際行銷記者會」。

觀光旅遊局在記者會上，播放結合花博盛會與台中特色地景的影片，向大眾展現台中市政府號召國際品牌企業響應花博的成果，也宣布相關優惠活動，並歡迎民眾選擇「一程多站 順遊花博」之旅遊模式；向香港地區民眾行銷台中，體驗兼具人文、藝術、自然、景觀與生活質感的城市。

記者會由觀旅局長陳盛山主持，台灣觀光局駐香港辦事處主任周欣毅、中華航空香港分公司總經理鍾婉君與華信航空總經理曹志芬等人一同與會。

陳盛山向超過百位港澳旅遊業與媒體宣布，以台中作為旅運樞紐的「一程多站」國際國內聯票旅遊模式正式啟動！未來港澳地區民眾可以選擇「中進中出」、「南進中出」、「中進南出」方式，自由規畫離島、台中、花蓮、高雄等主題式旅遊組合，豐富多元的遊程選項，花博期間預期再創港澳赴台旅遊熱潮。

陳盛山說，中市成功促成中華、華信航空及雄獅旅遊、國際知名品牌業者共同合作，搭配華信精緻假期2.0方案，整合推出第一波的港澳旅客赴台旅遊優惠配套；憑購買華信假期2.0證明可享法藍瓷、太平洋自行車、石尚企業、美冠皮件、登琪爾SPA、Magi Planet等國際知名品牌購物優惠。

陳盛山指出，該局率先以香港為試點城市，特與華航集團攜手規劃聯程機票，開發以台中為中心，國際線串連國內線的新玩法；透過台中-香港兩地密集航班優勢，吸引更多香港客來台中並順遊台灣東南部及離島，朝突破50萬港客人次入境台中的目標前進。將遊程延伸至花蓮、澎湖、金門，提升旅遊便利性增添觀光多元性及精采度。

華航香港分公司總經理鍾婉君表示，中華航空集團近年來逐步整合集團資源，提升亞洲全域旅運服務，這次華信精緻假期2.0方案與台灣最大旅運集團雄獅旅遊合作，就充分展現了集團旺盛的企圖心。

華信航空總經理曹志芬強調，自主性與彈性是未來旅遊趨勢，華信精緻假期2.0方案整合華航集團國際與國內航線資源，充分滿足遊客旅遊台灣之自主性需求，友善的聯票措施大幅提升港澳客旅遊台灣航空轉乘的便利性，相信能為台灣的「海灣旅遊年」與「2018台中世界花卉博覽會」帶來更多的港澳遊客。

觀光局駐港辦事處主任周欣毅受訪時提到，2018花博是台灣今明兩年的最大盛會活動，也是到訪台灣絕不容錯過的旅遊選擇，希望港澳旅行社能夠積極包套並大力推廣花博遊程，港辦也將給予協助與支持。

(中時 )