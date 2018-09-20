驚悚！擋風玻璃遭飛來水泥塊砸毀 駕駛與死神擦身過

2018年09月20日 09:35 中時 徐養齡

水泥樁砸中前擋玻璃。（翻攝自《新竹爆料公社》））

水泥樁砸中前擋玻璃。（翻攝自《新竹爆料公社》））

新竹市新莊車站橋下便道18日傳出1起驚悚車禍，1塊長約50公分的水泥樁疑似從橋上掉落，應聲砸中2部轎車，其中1台，水泥樁穿過前擋玻璃，插入副駕駛座，嚇得駕駛魂飛魄散，直呼幸虧身旁沒坐人，否則後果不堪設想。

網友在《新竹爆料公社》PO文表示，邱姓工程師18日晚間8點半開車行經新莊車站橋下便道，往公道五路一段方向行駛，突然上方飛落1塊水泥樁，筆直從副駕駛座前擋玻璃「插入」，玻璃應聲碎裂，碎片四散在車內，嚇得急忙煞車。

無獨有偶，另1部車也疑似遭水泥塊砸中擋風玻璃，造成蜘蛛狀裂痕，人也未受傷，邱姓工程師告訴警方，由於從未遇過類似情形，本想自認倒楣修車了事，但擔心還有人會受害，才決定報警處理。

楊男並將車禍照片PO網，強調幸好當時車上沒坐其他乘客。網友看了也驚呆，紛紛表示「好恐怖」、「申請國賠吧！」、「每天上班都走那，以後不敢走了」、「如果是擊中摩托車，就晚7天了欸」，也有人為他壓驚「大難不死，必有後福」。

據了解，這條位於台鐵內灣支線橋下的便道，是為紓解竹北市往竹科車輛雍塞而興建的捷徑，由市府協調台鐵局，由光埔重劃會編列1600萬闢建，長625公尺、寬8公尺，2014年11月落成通車，每天通勤量十分驚人。

警方表示，目前正積極調閱監視器畫面，釐清相關責任歸屬，若水泥樁確實是從橋墩掉落，將與相關權責單位釐清，評估是否符合國賠標準。

(中時 )